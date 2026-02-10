Bertha Ocaña dedica emotivo mensaje a Octavio Ocaña con FOTOS ¿inéditas?: “si aún estuvieras aquí”

A más de cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana Bertha Ocaña compartió en redes sociales una serie de fotografías acompañadas de un mensaje dirigido al actor. Las imágenes, publicadas desde su cuenta personal, evocan momentos del pasado y forman parte de una expresión pública que retomó su recuerdo en una fecha significativa, generando reacciones entre seguidores y usuarios que mantienen vigente la memoria del intérprete.

No te pierdas: Exnovia de Octavio Ocaña revela por qué no incluyó al actor en su altar de Día de Muertos ¡Desata críticas!

Octavio Ocaña visita el sitio donde perdió la vida el actor de Vecinos y compartió un mensaje para recordarlo. / Foto: Mauro Godoy y Francisco Mancera/TVNotas

¿Qué dijo Bertha Ocaña sobre su hermano Octavio Ocaña?

Bertha Ocaña compartió dos publicaciones en sus redes sociales en las que explicó que las fotografías difundidas serían las que le enviaría a su hermano Octavio Ocaña. En la primera imagen aparecen ambos cuando eran pequeños, mientras que en otra se observa un momento posterior de su vida, su boda con Roberto Salomón. En las publicaciones también mostró recuerdos recientes, como el viaje en el que llevaron a su perrito Porfirio a conocer el mar, quien está por cumplir 10 años, así como visitas al panteón y atardeceres que, según expresó, le evocan el lugar donde descansa el actor.

En uno de los mensajes, Bertha escribió: “Siempre que tengo oportunidad voy a visitarte al lugar en el que descansas, te hago oración y te cuento cómo va la vida, eso me duele mucho, pero también le da mucha paz a mi alma. Te encuentro en cada atardecer, en la noche, en el día, en un día nublado también te encuentro, mirar al cielo me da consuelo y me da paz.” Las palabras acompañaron imágenes que reflejan momentos personales y espacios que asocia con la memoria de su hermano.

En una segunda publicación, Bertha Ocaña compartió que continúa visitando el lugar del accidente junto a su esposo, especialmente en fechas significativas. “Tu cuñado me sigue llevando al lugar del accidente, voy cada que cumples aniversario luctuoso y en tu cumpleaños, a veces también un poco antes de Día de muertos”, escribió. Además, dio a conocer que recientemente abrieron una barbería llamada Barba Roja, donde la imagen de Octavio forma parte del proyecto. “Tu cara es nuestro logo, detrás del logo está Roberto y siempre que lo veo pienso en lo mucho que te hubiera encantado esta idea”, señaló.

En sus mensajes también mencionó que ahora ella y su esposo son tíos de dos niños, que su madre se encuentra bien y que en su casa tiene un altar dedicado a Octavio Ocaña. Las publicaciones fueron compartidas como una forma de mantener presente su recuerdo y de contarle, a través de imágenes y palabras, cómo continúa la vida de su familia.

No te pierdas: Así luce la tumba de Octavio Ocaña a casi cuatro años de su muerte: flores, juguetes y dolor familiar

El recuerdo que no se apaga: Bertha Ocaña dedica emotivo mensaje a Octavio Ocaña. / Foto: Redes sociales

Tatuajes y ley en honor de Octavio Ocaña: así lo recuerda Bertha Ocaña

Bertha Ocaña compartió más detalles sobre la manera en la que su familia mantiene presente a Octavio Ocaña. En el mensaje, explicó que varios integrantes decidieron tatuarse el nombre del actor como una forma de recordarlo, y señaló que las imágenes difundidas no alcanzan a abarcar todos los momentos que han vivido desde su muerte.

En el texto que acompañó las fotografías, Bertha escribió: “Veinte fotos no podían ser suficientes… los años que han pasado también han pasado con muchos momentos que he tenido que guardarme por qué ya no los puedo compartir con el corazón con estas fotos termino este post dedicado a mi hermano que amo, extraño y recuerdo todos los días de la vida”.

Bertha Ocaña se dirigió a personas que han atravesado una pérdida similar y compartió su experiencia personal: “Si ustedes tienen un familiar que ya se adelantó les recomiendo lo hagan, se siente bonito, se siente especial seguir compartiendo con ellos aunque ya no estén aquí físicamente”.

Finalmente, Bertha también mencionó el proceso legal que continúa en torno al caso de su hermano y reconoció el acompañamiento recibido por parte de lo abogados que “llevan más de cuatro años luchando por justicia, siempre les digo que nuestro Dios los puso en nuestro camino y les agradezco día con día su apoyo y disposición. Logramos que existiera la Ley Ocaña, no fue fácil, pero luchamos contra todo para que lo que te pasó a ti no le vuelva a suceder a alguien más”, escribió en su mensaje.

No te pierdas: Exnovia de Octavio Ocaña confiesa los fuertes problemas que enfrenta en su embarazo; publica emotivo video

Fotos, tatuajes y mensajes: así recuerda Bertha Ocaña a su hermano Octavio. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue Octavio Ocaña?

Octavio Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco, y fue hijo de Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña. Desde temprana edad se vinculó con la televisión, al participar como extra en el programa En familia con Chabelo, dentro de la sección Chiquillos y Chiquillas, donde comenzó a familiarizarse con el medio artístico.

En 2005, a los seis años, se integró al elenco de la serie Vecinos, producción de Televisa en la que interpretó a Benito Rivers. Este personaje marcó su trayectoria y lo mantuvo presente en la pantalla durante varios años. Paralelamente, Ocaña participó en otros proyectos televisivos y cinematográficos, como la telenovela Lola, érase una vez, la película Amor letra por letra y la serie Hermanos y detectives, ampliando su experiencia actoral.

En 2010 hizo una pausa en su carrera para enfocarse en sus estudios y en el futbol, y regresó a la actuación en 2012 con una participación en El fantástico mundo de Juan Orol. A partir de 2017 retomó su papel en Vecinos durante la cuarta temporada y, más adelante, participó en la telenovela La mexicana y el güero. Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre de 2021, a los 22 años, en Cuautitlán Izcalli, tras una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería.

No te pierdas: Familia de Octavio Ocaña rompe el silencio sobre el embarazo de su exnovia Nerea Godínez tras aborto