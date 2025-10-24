Así luce la tumba de Octavio Ocaña a casi cuatro años de su muerte: flores, juguetes y dolor familiar

La trágica muerte de Octavio Ocaña, recordado por su icónico papel de “Benito Rivers” en la serie Vecinos, sigue dejando una huella imborrable en familiares, amigos y seguidores. Fue el 29 de octubre de 2021 cuando el joven actor perdió la vida de manera inesperada, generando conmoción en todo México. Cuatro años después, su recuerdo permanece vivo y su tumba se ha convertido en un lugar de homenaje cargado de emoción, flores y recuerdos de su corta pero memorable vida.

Lee: Hermana de Octavio Ocaña destapa la verdad sobre la muerte del actor: “Lo que realmente pasó”

Octavio Ocaña / Redes sociales

¿Cómo luce hoy la tumba de Octavio Ocaña en Tabasco a casi cuatro años de su muerte?

La tumba de Octavio Ocaña, el querido actor que dio vida a “Benito Rivers” en Vecinos, se ha convertido en un lugar de homenaje constante. A casi cuatro años de su trágica muerte, el sitio donde descansan sus restos en Tabasco refleja el amor profundo que su familia y seguidores aún le profesan. Entre flores de cempasúchil, calaveritas decorativas y carritos de juguete, la lápida del joven actor permanece como símbolo de memoria y cariño eterno.

Bertha Ocaña, su hermana, ha sido una figura clave en mantener vivo el legado de Octavio. A través de su cuenta de Instagram, compartió un par de fotografías que muestran cómo luce actualmente la tumba del eterno “Benito”. En las imágenes se le ve colocando flores naranjas, formando incluso una cruz con cempasúchil, mientras acompaña el momento con un mensaje lleno de nostalgia:

“Siempre me pregunto si de verdad el cielo te necesitaba más que yo…”, escribió.

Aunque en las fotos no aparece acompañada por otros familiares, el gesto fue agradecido por sus fans.

Mira: Embalsamador de Octavio Ocaña revela detalles del cuerpo del actor de ‘Vecinos’

¿Qué cambios hubo en la familia de Octavio Ocaña tras su trágico muerte?

La muerte de Octavio Ocaña no solo dejó un vacío en la industria del espectáculo, también fracturó a su familia. En una entrevista con Mich Rubalcava, Ana Lucía, madre del actor, reveló que la relación con su esposo Octavio Pérez se deterioró gravemente tras el fallecimiento de su hijo.

“Después de la muerte de Octavio, el señor (Octavio Pérez) machista, narcisista; fallece Octavio y era de que, o nos uníamos o nos desuníamos, esa es la realidad como familia” Ana Lucía

La señora relató que su duelo fue ignorado por su esposo, quien llegó a decirle: “Ya me tienes cansado con Octavio, ya déjalo descansar”. Además, denunció episodios de violencia doméstica, alcoholismo y una infidelidad que terminó por romper el matrimonio. Incluso mencionó que en una ocasión, producto de la violencia, terminó en el hospital con una fractura expuesta en la muñeca.

Mira: Mamá de Octavio Ocaña intentó quitarse la vida tras infidelidad de su esposo: VIDEO

Padres de Octavio Ocaña / Redes sociales

Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, anuncia embarazo tras años de polémica y duelo

En mayo de este año, Ana Lucía reveló que Octavio Ocaña y su entonces pareja, Nerea Godínez, esperaban un bebé antes de su muerte. Sin embargo, Nerea decidió interrumpir el embarazo, lo que habría afectado emocionalmente al actor.

La declaración causó controversia y molestia en Nerea, quien rompió el silencio:

“Acaban de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que, si se mantuvo en privado durante cuatro años, fue por algo. Era una decisión de Octavio y mía, algo íntimo”, expresó.

Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez / Redes sociales

Pese a la polémica, Nerea confirmó recientemente que está embarazada nuevamente. En un video publicado en Instagram, aparece junto a su pareja actual, Diego Alejandre, y su hijo, mostrando su pancita mientras suena “Eres mi religión”. El anuncio llega tras años de luto, presión mediática y distanciamiento con la familia Ocaña.

Nerea González anunció el embarazo de su segundo hijo. / Foto: IG/nerea.gogo

¿Qué avances hay en el caso de Octavio Ocaña y quiénes están detenidos por su muerte?

El caso de Octavio Ocaña dio un giro en marzo de 2023, cuando un informe pericial privado reveló que el actor no se disparó, sino que fue ejecutado por policías. El documento descartó la hipótesis de sui... o accidente, señalando que el disparo ocurrió mientras el actor estaba sometido sobre la carretera.

En mayo de 2025, la Fiscalía del Estado de México detuvo a Gerardo “N”, ex policía municipal de Cuautitlán Izcalli, por su presunta participación en el homicidio. La captura se logró tras una larga investigación, amenazas a la familia y una recompensa que aumentó de 300 mil a 500 mil pesos.

Gerardo intentó evadir a las autoridades cambiando su apariencia física, pero fue localizado gracias a la colaboración entre la FGJEM y la Fiscalía de Veracruz. Con esta detención, ya son dos los ex policías implicados: Gerardo “N” y Leopoldo “N”, este último cumple una condena de 20 años y 9 meses por homicidio doloso y abuso de autoridad.