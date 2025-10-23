Exnovia de Octavio Ocaña confiesa los fuertes problemas que enfrenta en su embarazo; publica emotivo video

Nerea Godínez, expareja del fallecido actor Octavio Ocaña, ha despertado gran curiosidad entre sus seguidores luego de revelar que presenta algunos problemas en su embarazo.!A través de sus redes sociales, la joven compartió algunos detalles sobre la nueva etapa en su vida, dejando claro cómo vive su proceso gestación.

Nerea González anunció su embarazo a cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, su exnovio. / Foto: IG/nerea.gogo

No te pierdas: Hermanas de Octavio Ocaña hablan sobre el aborto de su excuñada, Nerea Godínez, ¿estaban enteradas?

¿Qué le pasó a Nerea Godínez, ex de Octavio Ocaña, en su embarazo?

Nerea Godínez, exnovia del recordado actor Octavio Ocaña, ha compartido con sus seguidores uno de los momentos más personales de su vida: los síntomas que está experimentando durante su embarazo.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la influencer publicó un mensaje que refleja los cambios físicos y emocionales que está viviendo, dejando ver la vulnerabilidad y el cansancio que acompañan esta nueva etapa.

“Cuando antes aguantabas mil actividades y ahora te agotas con muy poco… Me falta el aire”, escribió Nerea, dejando entrever que su cuerpo ya comienza a resentir los efectos naturales del embarazo.

La publicación generó una ola de comentarios de apoyo, donde sus seguidores le enviaron mensajes de cariño y aliento para sobrellevar los malestares típicos de la gestación.

Nerea Godínez rompe el silencio y revela los síntomas de su embarazo. / Foto: IG/nerea.gogo

No te pierdas: Ex de Octavio Ocaña se pronuncia luego que la mamá del actor dijera que abortó al que sería su nieto, VIDEO

¿Cuántos hijos tiene Nerea Godínez, ex de Octavio Ocaña?

Nerea Godínez, exnovia del fallecido actor Octavio Ocaña, sorprendió a sus seguidores al anunciar su segundo embarazo, una noticia que rápidamente generó reacciones entre quienes han seguido de cerca su historia personal.

La joven, quien ya es madre de un niño que convivió de manera muy cercana con el protagonista de Vecinos, a quien, según diversos medios nacionales, el pequeño incluso llamaba “papá”, vive ahora una nueva etapa junto a su actual pareja, Diego Alejandre, con quien espera a su segundo hijo.

La noticia llega después de años marcados por la atención mediática en torno a su vida tras la muerte de Octavio Ocaña. Durante la relación de Nerea Godínez con el actor, surgieron rumores de un embarazo que más tarde fueron confirmados por la mamá del actor.

“A Octavio lo deprimió mucho que también Nerea (decidiera interrumpir un embarazo). Yo nunca quise comentar eso, pero Nerea, en su momento, estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo. Fue y se lo sacó”, dijo la mamá del actor en entrevista con Ventaneando.

Nerea González anunció el embarazo de su segundo hijo. / Foto: IG/nerea.gogo

No te pierdas: ¿Octavio Ocaña dejó embarazada a su novia?, la mamá del actor revela si dejó un hijo: “Se deprimió”

¿Quién es Nerea González, ex de Octavio Ocaña?

Nerea Godínez, nacida el 23 de julio de 1999, es una influencer mexicana que creó una comunidad sólida en redes sociales gracias a su autenticidad y cercanía. A diferencia de muchos creadores de contenido, no comenzó su camino con la intención de volverse famosa.

Hace poco más de cuatro años, apenas contaba con 9 mil seguidores y su contenido se centraba simplemente en compartir fragmentos cotidianos de su vida, sin filtros ni guiones. Su nombre se volvió viral tras la muerte de Octavio Ocaña.

De un día para otro, miles de personas comenzaron a seguirla, alcanzando casi un millón de seguidores. Sin embargo, Nerea siempre ha sido honesta al señalar que nunca buscó esa atención: solo continuó mostrando su día a día como siempre lo había hecho.Con el paso del tiempo, sus números bajaron, pero lejos de verlo como un retroceso, lo asumió como un reajuste natural: “Lo que no es sostenido con verdad, se acomoda”, dice a la información que comparte en sus redes sociales oficiales.

Según sus declaraciones, no busca vender productos ni seguir tendencias pasajeras, sino compartir su vida mientras renace, colaborando solo con marcas que respetan su autenticidad. En sus propias palabras: “Los números cambian. Lo que permanece es lo real”.

No te pierdas: Mamá de Octavio Ocaña ¿desenmascara a la exprometida de su hijo? “Siempre ha querido robar cámaras”