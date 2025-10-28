Exnovia de Octavio Ocaña revela por qué no incluyó al actor en su altar de Día de Muertos ¡Desata críticas!

Nerea Godínez, exnovia del fallecido Octavio Ocaña, vuelve a ser objeto de críticas. Y es que, tras anunciar que estaba embarazada, compartió el altar que puso para conmemorar el Día de Muertos, festividad que se celebra los primeros dos días de noviembre en México. Si bien la mayoría de sus seguidores la felicitaron por su buen gesto, algunos la juzgaron duramente por no incluir una fotografía del actor Octavio Ocaña. Debido a esto, la futura madre compartió uno de los mensajes de “hate” que recibió, junto a una contundente respuesta.

¿Quién es Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña?

Nerea Godínez es una influencer de 26 años que ganó notoriedad por su relación con Octavio Ocaña. Ambos se conocieron en 2017 y, a partir de allí, comenzaron un noviazgo. Los famosos se decían estar felices y enamorados.

En junio de 2021, se supo que Octavio le había pedido matrimonio. Desafortunadamente, su sueño no se pudo cumplir, ya que el actor falleció unos meses después.

En 2024, dio a conocer que estaba en una relación con Diego Alejandre; aunque la mayoría la felicitó, algunos la criticaron por "superar rápido" a Octavio.

Hace poco, dio a conocer que estaba embarazada. Las hermanas de Octavio no dudaron en felicitarla, asegurando que será una “excelente mamá”.

¿Por qué Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, no incluyó una foto del actor en su altar del Día de Muertos?

A través de redes sociales, Nerea Godínez, la expareja de Octavio Ocaña, compartió un video del altar en el que se veían puras fotografías de perros. Esto, ya que el 27 de octubre se acostumbra a homenajear a todas aquellas mascotas que han partido de este mundo.

Aparentemente, muchas personas desconocen esta costumbre, por lo que Nerea recibió varios mensajes reclamándole por qué no puso la foto de Octavio. A un usuario en particular, le respondió:

“¿Le viste cara de perro o qué pe…? Así quedó. Pero el chiste es ‘opinar’ o más bien j…. Me la imagino perfecto así de ‘ahora si llegó mi momento’, ahora sí la regó y se lo tengo que decir” Nerea Godínez, ex de Octavio Ocaña

La contestación le molestó mucho a la internauta, quien la tachó de “igualada” y de no soportar que “le digan sus verdades”, por lo que Godínez no dudó en decirle que ya estaba cansada de la gente que la criticaba sin motivo.

“No me gusta que me estén jorobando como si conocieran algo mínimo de mí. Como les he dicho mil veces, pues no me sigan y ya; y si, soy majadera como seguro tú lo serás cuando alguien te está chin y chin, o ¿eres de esas hipócritas que dice que obvio no? Tantita madre... ¿y cuáles verdades? ¿Viven conmigo para asegurar algo? Gente como tú también me ca…, metiche y TONTA”, indicó.

¿De qué murió Octavio Ocaña?

El actor Octavio Ocaña, quien era principalmente conocido por su personaje en la serie ‘Vecinos’, murió el 29 de octubre de 2021, cuando apenas tenía 22 años, por un disparo en la cabeza. Al principio, se manejó la versión de que se había disparado accidentalmente durante una persecución policiaca en el Estado de México.

No obstante, esto siempre fue negado por la familia y se exigió que se hicieran más investigaciones. Con el pasar de los años, se arrestaron a dos policías por homicidio y abuso de autoridad.

