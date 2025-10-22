Familia de Octavio Ocaña rompe el silencio sobre el embarazo de su exnovia Nerea Godínez tras aborto

Nerea Godínez, expareja del actor Octavio Ocaña, sorprendió a todos al anunciar su embarazo. A cuatro años de la trágica muerte de su entonces prometido el actor de ‘Benito Rivers’, Nerea ha vuelto encontrar el amor en su novio Diego y ahora comparte que la dulce espera por su bebé. Cabe señalar que este año, la mamá de Octavio Ocaña reveló que Nerea Godínez interrumpió un embarazo junto con su hijo porque no estaba lista para tener otro hijo.

Mira: Papá de Octavio Ocaña defiende a la novia del actor, en medio de polémica por aborto y le envía mensaje

Hermanas de Octavio Ocaña reaccionan al embarazo de Nerea, exnovia de su hermano. / Redes sociales

¿Qué dijo Nerea Godínez sobre el aborto de un hijo de Octavio Ocaña?

Nerea Godínez —quien fue la novia del actor Octavio Ocaña— estuvo embarazada de él antes de su muerte en 2021, pero decidió interrumpir el embarazo. Esta información fue compartida por la madre del actor, Ana Lucía Ocaña a ‘Ventaneando’, lo que provocó tensiones dentro de la familia.

“A Octavio lo deprimió mucho que también Nerea (decidiera interrumpir un embarazo). Yo nunca quise comentar eso, pero Nerea, en su momento, estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo. Fue y se lo sacó”, comentó Ana Lucía Ocaña.

De acuerdo con la mamá del fallecido actor, cuando Nerea interrumpió el embarazo, apenas tenía 1 mes de gestación y el feto todavía no estaba bien formado. Sin embargo, esto deprimió a Octavio y provocó problemas en su relación al grado de querer abandonar la casa donde vivía junto a Nerea.

Por su parte, Nerea explicó que la decisión fue tomada por razones personales y afirmó que Octavio Ocaña estaba al tanto y de acuerdo. También manifestó sentirse dolida por la manera en que se expuso un asunto tan privado.

“Acaban de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que, si se mantuvo en privado durante cuatro años, fue por algo. Era una decisión de Octavio y mía, algo íntimo”, dijo Godínez.

Checa: ¡Supuesta amante del papá de Octavio Ocaña insulta a la mamá del actor! “Ya no te quiere, arrastrada”

Hermanas de Octavio Ocaña reaccionan al embarazo de Nerea, exnovia de su hermano. / Redes sociales

¿Cómo anunció Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, su embarazo?

Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña, confirmó su embarazo por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram. En la publicación, Nerea Godínez aparece caminando de espaldas hacia su pareja (Diego Alejandre) y su hijo mientras suena de fondo la canción “Eres mi religión”. Al llegar al encuentro con su familia, la ex de Ocaña gira y deja ver su pancita de embarazo, confirmando que espera un bebe.

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz, cuando no necesites que nadie lo valide, cuando hagas las cosas bien aunque nadie te aplauda… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”, escribió Nerea en el video que anuncia su embarazo.

Te puede interesar: Hermanas de Octavio Ocaña hablan sobre el aborto de su excuñada, Nerea Godínez, ¿estaban enteradas?

Hermanas de Octavio Ocaña reaccionan al embarazo de Nerea, exnovia de su hermano. / Redes sociales

¿Cómo felicitó la Familia de Octavio Ocaña a Nerea Godínez por su embarazo?

La publicación de Nerea Godínez rápidamente recibió mensajes de cariño y felicitaciones, incluso de la familia de Octavio Ocaña, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

“Tu nuevo futuro lleno de bendiciones y felicidad porque lo mereces. Felicidades”, escribió Bertha Ocaña, hermana del actor. Ante estas palabras, Nerea respondió con afecto: “Tqm”.

Por su parte, Ana Leticia Ocaña, otra de las hermanas de Octavio y madre de dos hijos, también le dedicó un mensaje lleno de alegría: “¿Qué te puedo decir que no sepas? Bienvenida una vez más a este maravilloso mundo llamado MAMÁ, #mamade2 Nere, qué alegría! DIOS es bueno, te abrazo a la distancia”. Nerea no dudó en responderle: “Te quiero”.

Con estas felicitaciones, queda claro que las hermanas de Octavio Ocaña mantienen una relación cordial con Nerea, apoyando su felicidad y la llegada de su bebé, a pesar de la tensa situación que se vivió cuando su madre reveló a los medios el aborto de la exnovia de Octavio, un hecho que la molestó profundamente.

Te puede interesar: Hermanas de Octavio Ocaña hablan sobre el aborto de su excuñada, Nerea Godínez, ¿estaban enteradas?