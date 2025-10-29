Bertha Ocaña vuelve al lugar donde murió su hermano, Octavio Ocaña: ‘Es muy triste, no lo olvido’, dice

A cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña acudió al lugar donde falleció el actor y también compartió un mensaje dedicado a su hermano a través de sus redes sociales.

Bertha Ocaña recordó a su hermano, quién fue actor de la serie Vecinos, y recibió comentarios de seguidores y conocidos que se sumaron al mensaje de la familia en este aniversario luctuoso.

Bertha Ocaña visitó el sitio del accidente de su hermano Octavio y expresó el dolor que aún siente a cuatro años de su fallecimiento. / Foto: Redes sociales

Bertha Ocaña recuerda a su hermano, Octavio, en el cuarto aniversario de su muerte

En el cuarto aniversario luctuos de Octavio Ocaña, su hermana Bertha visitó su nicho en la carretera Chamapa Lechería, donde falleció el actor. Le llevó flores de cempasúchil y le coloco un pequeño altar.

“Lo extraño mucho, me hace mucha falta, no lo olvido y que esté tranquilo porque aquí todo está bien, todos estamos bien y lo único que yo le pediría sería que él esté descansando en paz”, mencionó la hermana del actor a TVNotas.

Agregó en entrevista que este momento “es muy triste para mí el estar aquí, pero también es muy significativo porque estoy en el lugar que él falleció y este lugar tiene un significado muy importante para mí. (El lugar) hoy en día lo visito en su aniversario y en su cumpleaños, únicamente en esas dos fechas, es un lugar de que lamentablemente, a pesar de que hemos hecho muchísimas cosas por él, lo destruyen, es muy desgastante continuar viniendo, pero hoy lo hago porque son cuatro años de que Octavio se fue, pero hoy lo hago desde el amor que le sigo teniendo y le tendré toda la vida”.

Reiteró que el tiempo de ausencia de Octavio Ocaña es “muy fuerte porque son cuatro años, todavía no me cae el 20, cuatro años muy difíciles, he tratado de sobrellearlo y recordarlo todos los días”.

Además, Bertha Ocaña dedicó un mensaje a su hermano Octavio Ocaña a cuatro años de su fallecimiento, compartiendo sus emociones sobre la pérdida y cómo ha vivido este tiempo sin él.

En sus redes sociales, Ocaña, de 31 años, describió el impacto del dolor en su vida y la forma en que la ausencia de su hermano sigue presente.

“El dolor más fuerte que se puede aguantar es el del alma, es ese dolor que nadie ve, que nadie entiende y es un dolor para el que no existe medicina, que te destroza desde adentro pero te deja viva para seguir sufriendo… porque una vez que tienes el alma herida es un dolor para toda la vida, es una compañía en los momentos de luz y un tormento en los momentos de oscuridad”, dijo Bertha Ocaña.

En el mensaje también recordó la fecha del aniversario del fallecimiento de su hermano y cómo esta marca el paso del tiempo desde su partida. “Hoy ha pasado el tiempo, han pasado cuatro años y no he logrado sanar. Hoy es 29 de octubre y basta con llegar a este día de cada año para que la herida vuelva a sangrar. Cuatro años sin ti… Descansa en paz hermano”, señaló, expresando la permanencia del recuerdo y la ausencia de Octavio Ocaña en su vida diaria.

Bertha Ocaña volvió al sitio donde perdió la vida su hermano Octavio y relató cómo se siente a cuatro años de su muerte. / Foto: Mauro Godoy y Francisco Mancera/TVNotas

¿Cuándo es el novenario de Octavio Ocaña, a cuatro años de su muerte?

El novenario por el eterno descanso de Octavio Ocaña se llevará a cabo hoy 29 de octubre al 6 de noviembre de 2025, en conmemoración de su cuarto aniversario luctuoso.

Conocido por su papel de Benito Rivers en la serie Vecinos, Octavio será recordado durante este período mediante oraciones que se transmitirán en vivo a través de las redes oficiales de la familia.

El evento comenzará a las 19:00 horas cada día y está dirigido a familiares, amigos y seguidores que deseen unirse desde cualquier lugar. La convocatoria invita a acompañar las oraciones por el descanso eterno de Octavio, recordando su vida y el vínculo que mantuvo con quienes lo conocieron.

La familia hace un llamado a compartir la fe y participar en este novenario, que busca mantener presente la memoria de Octavio y ofrecer un espacio de encuentro y reflexión para quienes deseen elevar sus plegarias por él.

Se realizará un novenario por el cuarto aniversario luctuoso de Octavio Ocaña. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue Octavio Ocaña?

Octavio Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco, hijo de Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña. Desde muy pequeño mostró interés por la actuación y tuvo sus primeras apariciones en televisión como extra en el programa En familia con Chabelo, dentro de la sección Chiquillos y Chiquillas.

En 2005, cuando tenía seis años, el actor comenzó a interpretar a Benito Rivers en la serie Vecinos, producida por Televisa. El papel, que lo acompañó durante gran parte de su vida, se convirtió en el más representativo de su carrera y lo mantuvo ligado al público hasta su fallecimiento en 2021.

A lo largo de su trayectoria, también participó en otros proyectos. En 2007 formó parte de la telenovela Lola, érase una vez; un año después tuvo una aparición en la película Amor letra por letra y en 2009 protagonizó la serie Hermanos y detectives.

En 2010 decidió hacer una pausa en su carrera para concentrarse en sus estudios y en el futbol, aunque retomó la actuación en 2012 con una participación especial en la película El fantástico mundo de Juan Orol. Su regreso definitivo ocurrió en 2017, cuando volvió a Vecinos durante la cuarta temporada.

Posteriormente, en 2020 y 2021, realizó una participación especial en la telenovela La mexicana y el güero. El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña falleció a los 22 años en Cuautitlán Izcalli, tras una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería.

