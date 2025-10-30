Papá de Octavio Ocaña denuncia a su expareja ¡lo corrió e insultó a él y a su nueva pareja!

Hace cuatro años, el actor Octavio Ocaña, famoso por interpretar a Benito en la serie Vecinos murió. Ahora en su cuarto aniversario luctuoso, su padre, Octavio Ocaña, compartió su sentir y reveló un fuerte pleito con su exesposa, Ana Lucía Ocaña, quien lo corrió del panteón e incluso le negó el acceso a la tumba de su hijo.

Recordemos que en mayo, que Ana Lucía Ocaña anunció su separación de Octavio Pérez y lo acusó de una infidelidad, por lo cual cada uno ha seguido su camino, pero el dolor por la muerte de su hijo los une.

Padres de Octavio Ocaña / Redes sociales

¿Qué dijo el papá de Octavio Ocaña a 4 años de su muerte?

Octavio Pérez aseguró que tras la muerte de Octavio Ocaña han sido los peores años de su vida.

“Para mí han sido los peores años de mi vida, parece que fue ayer, a nadie le deseo esto es lo más duro enterrar a un hijo, es muy difícil, me tocó en carne propia y es muy difícil irte a vivir y levantarte y no poder abrazarlo, aún así hay que seguir luchando y aún así quise buscar justicia. No tuve miedo, se lo prometí en la tumba y lo logré”, compartió Octavio a “De primera mano”.

El dolor que vive el padre de Octavio Ocaña sigue y aunque la relación con su exesposa y el resto de su familia está marcada por conflictos, su prioridad sigue siendo mantener vivo el recuerdo de su hijo y honrar su memoria.

Papás de Octavio Ocaña / Redes sociales

¿Qué ocurrió entre Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña en el aniversario luctuoso de Octavio Ocaña?

Durante el cuarto aniversario luctuoso de Octavio Ocaña, Octavio Pérez relató un desencuentro en el panteón, donde se produjo un fuerte enfrentamiento con su exesposa:

“Llegué al panteón y la señora me corrió del panteón, así fue está tan dolida que fue lo que me hizo, no le seguí el juego me subí a mi camioneta y me fui. Ella iba sola, se bajó de su camioneta, me empezó a insultar, yo venía con mi pareja y con mi chofer, ella se quedó ahí gritando como loca” Octavio Pérez

“Me insultó a mí y a mi pareja, estábamos en el panteón, se supone que ahí debe estar la unión y no le gustó, me tuve que ir desgraciadamente”, dijo Octavio Pérez.

Bertha Ocaña, visiblemente conmovida, asistió a la misa en honor a su hermano Octavio Ocaña, a cuatro años de su partida.

Papá de Octavio Ocaña confirma distanciamiento con su exesposa, Ana Lucía, e hijas

El papá de Octavio Ocaña confesó que la relación con su exesposa e hijas está completamente deteriorada lo cual le da tristeza.

“Es lo único que nos une es el dolor, ya no tengo relación con la mamá de mi hijo y con ninguna de mis hijas, no nos podemos ver, de ahí en fuera no nos une nada y eso me da tristeza”.

El papá de Octavio Ocaña agregó: “La señora no sé qué le pasa.. cuando yo no me atrevería a hacer eso, pero no me interesa, porque hoy es el día en el que me mataron a mi hijo y estoy dándole su luto, llorando, enojado y seguro él está enojado por la situación que pasa esta familia, no todo es felicidad”.

Papás de Octavio Ocaña / Redes sociales

Papá de Octavio Ocaña comparte razón de su separación con su exesposa

Octavio Pérez aseguró que la muerte de Octavio Ocaña afectó profundamente su relación con su exesposa, ya que el duelo fue diferente para ambos. Comentó que sentía que ella constantemente le recordaba la pérdida de su hijo, lo que para él significaba revivir la tragedia una y otra vez, por lo que decidió seguir su camino por separado.

“La cosa es vivir con esto, pero todo el día me estaba recordando como era Octavio y así era Octavio, era un trauma... Decidí alejarme de ella y que ella hiciera su vida con su pasado. Yo no, yo vivo con mi presente y con la esperanza de que algún día veré mi a hijo, así tiene que ser”, comentó Octavio Pérez a “De primera mano”.

También lamentó que sus hijas le dejaran de hablar por tener una nueva pareja: “No sé porque mis hijas se molestaron cuando uno puede rehacer su vida como ella también puede”.

Aseguró que pese a todo es su familia y agradece el tiempo que tuvo con su exesposa y los buenos momentos que tuvieron en familia los cuales forman parte de su historia. “Bendiciones para todos son mi familia y viví toda una vida con ellas, no las cambiaría por nada ni por nadie”, finalizó.

