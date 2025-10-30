Octavio Ocaña: su familia le rinde homenaje con misa a 4 años de su muerte y revive el dolor por su partida

Cuatro años han pasado desde que Octavio Ocaña murió en circunstancias que siguen generando indignación. Este 29 de octubre, su familia se reunió en una parroquia del Estado de México para rendirle homenaje con una misa cargada de nostalgia, dolor y amor. Las imágenes del momento, captadas por TVNotas, muestran a su hermana Bertha Ocaña profundamente conmovida. Así se vivió su aniversario luctuoso.

¿Cómo fue la misa en honor a Octavio Ocaña a cuatro años de su muerte?

Han pasado ya cuatro años desde aquella tarde que marcó para siempre a la familia Ocaña. El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña, el entrañable Benito Rivers, de Vecinos, perdió la vida. Aunque el tiempo ha pasado, el amor de sus seres queridos no se ha desvanecido. Para honrar su memoria, organizaron una misa íntima en una parroquia del Estado de México, donde el silencio se llenó de oraciones, lágrimas y abrazos que hablaban de una ausencia que aún pesa.

A la ceremonia asistió Bertha Ocaña, hermana del actor, quien llegó con un cuadro religioso que representa la fe que ha sostenido a la familia en medio del duelo. En el altar, las fotografías de Octavio, las veladoras encendidas y las flores blancas crearon un ambiente de recogimiento profundo. Amigos cercanos y familiares se unieron en plegarias por el eterno descanso del joven que, a sus 22 años, dejó una huella imborrable en la televisión mexicana y en el corazón de millones.

¿Qué mensajes compartió la familia de Octavio Ocaña en redes sociales a cuatro años de su muerte?

Aunque durante la misa no emitieron palabras, en redes sociales la familia de Octavio Ocaña sí abrió su corazón.

Bertha Ocaña, hermana del actor, fue una de las primeras en reaccionar. En su cuenta oficial, compartió un mensaje desgarrador que refleja el profundo sufrimiento que aún la acompaña. “El dolor más fuerte que se puede aguantar es el del alma, es ese dolor que te destroza desde adentro pero te deja viva para seguir sufriendo… porque una vez que tienes el alma herida es un dolor para toda la vida”, escribió. Su publicación se llenó de comentarios de apoyo, pero también de indignación por la forma en que Octavio perdió la vida.

Ana Lucía Ocaña, madre del joven, también se sumó al homenaje virtual. Compartió fotografías de momentos felices junto a su hijo, acompañadas de un mensaje que conmovió a miles: “Mi muy amado hijo, un día como hoy partiste a la vida eterna dejando mi alma y vida marcada por siempre… aquí estoy, hasta el último respiro contigo”. La señora ha sido una figura constante en la lucha por justicia, y sus palabras reflejan el vínculo irrompible que mantiene con Octavio, incluso después de su partida.

¿Cómo murió Octavio Ocaña y qué avances ha tenido el caso legal?

Octavio Ocaña falleció a los 22 años durante una persecución policial en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En aquel momento, la versión oficial sostenía que el actor se disparó accidentalmente mientras huía en su camioneta Jeep Cherokee. Sin embargo, esta hipótesis fue cuestionada desde el inicio por su familia y seguidores.

Con el paso del tiempo, peritajes independientes y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelaron que hubo uso excesivo de la fuerza. En marzo de 2023, un informe pericial privado concluyó que Octavio fue ejecutado por los agentes de policía Leopoldo “N” y Gerardo “N”, descartando por completo la versión del suicidio.

En mayo de 2025, la Fiscalía del Estado de México logró la detención de Gerardo N, ex policía municipal de Cuautitlán Izcalli, quien intentó evadir a las autoridades cambiando su apariencia física. Su captura se dio gracias a la colaboración entre la FGJEM y la Fiscalía de Veracruz. Con esto, ya son dos los ex policías implicados en el homicidio de Octavio: Leopoldo N cumple una condena de 20 años y 9 meses por homicidio doloso y abuso de autoridad.