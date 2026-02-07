Muere otro actor de Apocalypto: Jaime “Sammy” Ortiz, legendario doble de acción mexicano ¿Qué le pasó?

Tras la reciente muerte de Gerardo Taracena actor de la película Apocalypto, hoy el medio artístico nacional e internacional se encuentra de luto nuevamente tras confirmarse la muerte del actor y doble de acción mexicano Jaime Ortiz Oliver, conocido en la industria como Jaime “Sammy” Ortiz, quien perdió la vida el pasado 5 de febrero de 2026, a los 88 años de edad.

Muere actor de televisión / Redes sociales

¿Quién era Jaime “Sammy” Ortiz, actor y doble de acción mexicano?

Jaime Ortiz Oliver, conocido artísticamente como Jaime “Sammy” Ortiz, fue un actor y doble de acción mexicano con una amplia trayectoria en el cine nacional e internacional. Nació el 22 de octubre de 1937 y desde temprana edad mostró interés por la actuación, inclinándose posteriormente por el trabajo físico y especializado que implica el desempeño como stunt.

Durante la década de los años 70, Sammy Ortiz comenzó a destacar dentro de la industria cinematográfica, integrándose a múltiples producciones que requerían escenas de riesgo, persecuciones y secuencias de acción. Su trabajo lo llevó a participar en proyectos realizados en México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa, consolidándose como uno de los dobles de acción más activos de su generación.

A lo largo de su carrera, fue parte de más de 100 películas, colaborando tanto en producciones populares del cine mexicano como en filmes de corte internacional, lo que le permitió mantenerse vigente durante varias décadas dentro del medio artístico.

Javier Sammy Ortiz / Facebook

¿De qué murió Jaime “Sammy” Ortiz y cuándo ocurrió?

La muerte de Jaime “Sammy” Ortiz ocurrió el 5 de febrero de 2026, a los 88 años de edad, aunque la noticia se dio a conocer públicamente durante el fin de semana posterior. La confirmación oficial fue realizada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte, por lo que no existen detalles oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió su deceso. La ANDA se limitó a comunicar el fallecimiento y a expresar sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del actor y doble de acción.

¿En qué producciones participó Jaime “Sammy” Ortiz a lo largo de su carrera?

Jaime “Sammy” Ortiz participó en un amplio número de producciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales, acumulando más de un centenar de créditos a lo largo de su carrera. Dentro del cine mexicano, colaboró en películas como Tempestad, El Chanfle, El giro, el pinto y el colorado, Okey, Mister Pancho, El color de nuestra piel, La mugrosita, La combi asesina, Golondrina presumida, Siete en la mira, 2da. Parte: La furia de la venganza, Matanza de judiciales, Ladrones de tumbas y Pelo suelto.En el ámbito internacional, fue parte de producciones de gran alcance, desempeñándose como doble de acción en cintas como Gringo mojado, Ghost Fever, One Man Out, Frida, The Pearl, 007: Spectre, L’Ultimo Squalo, Detrás del dinero, Man on Fire y Apocalypto, entre otras.Su participación en estos proyectos lo llevó a trabajar en escenas de alto riesgo y secuencias de acción compleja, formando parte de producciones realizadas por estudios internacionales y con distribución global.

