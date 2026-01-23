¿Arrestaron a Karina Torres? La verdad sobre los rumores falsos tras arresto del actor de Apocalypto

El arresto del actor de Apocalypto, Rudy Youngblood, por posesión de sustancias controladas en Texas no solo reavivó su historial de problemas legales, también desató una confusión viral de rumores falsos que pusieron a Karina Torres en medio del escándalo. Las búsquedas sobre Apocalypto, el actor detenido, se mezclo con el apodo de la influencer, generando preocupación, rumores y hasta mensajes de “¿qué le pasó?” en redes sociales.

Mira: ¿Alfredo Adame a la cárcel? Magaly Chávez revela que ¡un juez ordenó su arresto por incumplir medidas!

Karina Torres habla de los biopolímeros y las complicaciones que ha sufrido. / Redes sociales

¿Por qué arrestaron al actor de Apocalypto en Texas?

De acuerdo con reportes internacionales, las autoridades ejecutaron una orden de arresto contra Rudy Youngblood, actor de Apocalypto, relacionada con posesión de sustancias. El señalamiento de que llevaba consigo una sustancia controlada de entre 1 y 4 gramos coloca el caso en el terreno de delito grave.

El nombre de Rudy Youngblood no es nuevo en reportes policiales. La figura que dio vida al protagonista de Apocalypto ya había enfrentado detenciones previas.

Mira: Arrestan a creadora de contenido para adultos, tras grabar en país donde está prohibido: ¿De quién se trata?

¿Qué antecedentes legales tiene Rudy Youngblood, protagonista de Apocalypto?

La detención reciente del actor de Apocalypto se suma a otros episodios. El 14 de octubre de 2025 fue encarcelado por presunta agresión. Autoridades en Texas señalaron que existía una orden de arresto por un caso en el que habría agredido a un miembro de su familia o del hogar, presuntamente impidiendo su respiración o circulación.

Años antes, en 2017, también fue detenido en Miami por alterar el orden público y embriaguez, aunque esos cargos terminaron siendo retirados. El historial del protagonista de Apocalypto incluye además un episodio en Grecia, donde en diciembre de 2024 fue liberado tras un enfrentamiento con la policía. Se reportó que presuntamente estaba ebrio y que habría amenazado a oficiales con un cuchillo. Fue condenado a 10 meses de prisión con suspensión de la pena, pero su visado vencido generó una orden de deportación. Más tarde apeló y pudo salir de Grecia de forma voluntaria.

Mira: Detienen a colaborador de ‘La más draga’ ¡habría puesto en riesgo la vida de un menor, dicen! Esto se sabe

¿Qué tiene que ver Karina Torres con el arresto de Rudy Youngblood y por qué la llaman “Apocalypto”?

En medio de las búsquedas sobre el arresto del actor de Apocalypto, muchos usuarios comenzaron a preguntar por Karina Torres y el apodo “Apocalypto”. Sin embargo, la relación no es legal ni personal con Rudy Youngblood. Se trata de una broma viral hacia la influencer trans Karina Torres, a quien le dicen así por una comparación física con personajes de la película Apocalypto.

Ella misma explicó en una entrevista con “Apio” Quijano que el apodo surgió por ese parecido, en un tono de risas y complicidad. Es decir, el nombre “Apocalypto” en su caso es un sobrenombre surgido en redes, sin vínculo con el arresto de Rudy Youngblood, aunque el algoritmo terminó mezclando ambas búsquedas.

¿Quién es Rudy Youngblood más allá del escándalo?

Rudy Youngblood es un actor estadounidense de origen indígena, con ascendencia comanche, cree y yaqui. Nació en Belton, Texas, y antes de la actuación practicó danza tradicional y música indígena, elementos que influyeron en su presencia escénica. Su salto a la fama llegó con Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, donde interpretó a Garra de Jaguar, papel que lo convirtió en un rostro reconocido a nivel internacional.

Después participó en proyectos como Wind Walkers, Beatdown, We Were Warriors, The Dead Lands y diversas producciones independientes, muchas ligadas a historias de pueblos originarios. También recibió reconocimientos en festivales enfocados en representación indígena. Sin embargo, la conversación actual sobre el actor de Apocalypto está lejos del cine y mucho más cerca de tribunales.