Arrestan a jugador estrella de la NBA por presuntamente conducir ¡borracho! Polémica en el deporte

La madrugada de este viernes 6 de marzo se reveló que un actual jugador de los Suns de Phoenix (Arizona) fue arrestado bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Quién es?

¿Qué jugador de la NBA fue arrestado por manejar en presunto estado de ebriedad?

De manera inesperada, se reportó en el transcurso de este viernes 6 de marzo, que el jugador canadiense Dillon Brooks, alero de los Phoenix Suns, fue arrestado en Arizona bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada en la ciudad de Scottsdale, donde las autoridades locales detuvieron al basquetbolista por un presunto caso de DUI (Driving Under the Influence), una infracción grave en Estados Unidos relacionada con manejar un vehículo bajo la influencia de alcohol o sustancias.

La noticia se propagó rápidamente entre los aficionados del baloncesto, especialmente porque el jugador atraviesa un momento clave con su equipo en plena lucha por asegurar su lugar rumbo a la postemporada.

¿El jugador Dillon Brooks fue liberado?

Según la información preliminar, Dillon Brooks fue detenido por las autoridades en Scottsdale durante un operativo de tránsito. El jugador permaneció bajo custodia por poco más de una hora antes de ser liberado cerca de las 3:20 de la madrugada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles específicos sobre las circunstancias que llevaron al arresto. Sin embargo, el caso fue clasificado como sospecha de DUI (conducir bajo los efectos del alcohol).

Tras darse a conocer la noticia, los Phoenix Suns emitieron una breve declaración en la que confirmaron estar al tanto del incidente.

La organización señaló que actualmente se encuentra recopilando información sobre lo sucedido antes de emitir una postura más amplia o tomar alguna decisión disciplinaria.

¿Quién es Dillon Brooks y cuál es su trayectoria?

Dillon Brooks es un basquetbolista canadiense de 30 años de edad. Se desempeña como alero, y aunque actualmente está en una de las mejores temporadas de su vida, no ha estado exento de polémicas.

A lo largo de su carrera en la NBA, Brooks se ha ganado la reputación de ser uno de los jugadores más intensos y “peleoneros” de la competencia.

Tras su etapa en el básquetbol universitario, Dillon Brooks fue seleccionado en el Draft de la NBA de 2017 por los Houston Rockets, aunque posteriormente fue traspasado a los Memphis Grizzlies. Actualmente es jugador de los Suns de Phoenix, ciudad en la que sucedió el arresto .

