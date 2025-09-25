Tras ser detenido el conductor, Edson Cisneros “el Chucky”, queda en libertad y lo transmiten en vivo: VIDEO

La noche del martes 23 de septiembre se informó sobre la detención de Edson Cisneros Rojas “el Chucky”, conductor de televisión y modelo, quien forma parte del reality show “Mitad y mitad”. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, luego de que el programa la confirmara a través de un comunicado oficial.

¿Por qué detuvieron al conductor Edson Cisneros “el Chucky”?

Según el comunicado publicado por el programa “Mitad y mitad”, la detención de Edson Cisneros se debió a supuestas “faltas a la moral”.

El equipo del reality aclaró que no dispone de detalles sobre el estado legal del concursante, por lo que no están en condiciones de ofrecer más información al respecto.

Lo que se puede leer en el comunicado compartido por el programa “Mitad y mitad”, es lo siguiente:

“Hemos tenido conocimiento de que Edson (Chucky), protagonista del reality show ‘Mitad y Mitad’, fue detenido recientemente por presuntas faltas a la moral. (...) No contamos con información suficiente sobre la situación legal” Comunicado del programa “Mitad y mitad”

Comunicado, programa Mitad y mitad, Edson Cisneros / Redes sociales “Mitad y mitad”

¿Cómo fue la liberación de Edson Cisneros “el Chucky”, tras ser detenido?

Las cámaras captaron a Edson Cisneros saliendo de prisión ayer miércoles 24 de septiembre, tomando sus pertenencias y dirigiéndose rápidamente al foro del programa en el que participa.

Aún sin cambiarse, el modelo explicó brevemente que se encontraba bien y que deseaba cumplir con su compromiso en el programa. Minutos más tarde, apareció en pantalla ya vestido con ropa de gala, listo para integrarse a la final.

La llegada de “el Chucky” al set fue recibida con ovaciones por parte del público presente y una evidente sorpresa por parte de las demás participantes. Algunos de los presentes incluso rompieron en aplausos y gritos de emoción, reconociendo el esfuerzo del conductor por no perderse el cierre del programa.

¿Quién es Edson Cisneros “el Chucky” y a qué se dedica?

Edson Cisneros, mejor conocido como “el Chucky”, es un carismático conductor de televisión y modelo originario del estado de Nuevo León, México. Su carrera en los medios comenzó en el ámbito del modelaje, en el que destacó por su presencia escénica y personalidad extrovertida. Poco a poco, su imagen se consolidó en redes sociales, lo que le abrió las puertas a la televisión local.

Su gran oportunidad llegó con el programa “Es show”, uno de los espacios más populares del norte del país. Ahí, Edson ganó notoriedad por su estilo desinhibido, su sentido del humor y su capacidad para conectar con el público. Su apodo, “el Chucky”, se convirtió en una marca personal que lo distingue dentro del medio del entretenimiento.

En 2025, Edson fue seleccionado como uno de los participantes principales del reality show “Mitad y mitad”, un programa de citas y convivencia en el que distintos personajes del espectáculo buscan el amor frente a las cámaras. Su participación no pasó desapercibida: fue uno de los más polémicos y también de los más queridos por el público.

