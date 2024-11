‘El Mimoso’ tras reportes de que fue arrestado en Monterrey, ¡rompe el silencio!

El pasado 26 de noviembre, el programa ‘Chismorreo’ dio a conocer que Luis Antonio López, más conocido como ‘el Mimoso’ en la industria artística, había sido detenido en Monterrey, Nuevo León, tras ser acusado de violencia familiar por su exesposa, María Elena Delfín Valdez.

Recordemos que toda esta polémica se remonta a principios de año. La aún pareja del cantante, a través de un video para redes sociales, sostuvo que la violentó de manera física y psicológica durante meses.

Actualmente, existen dos carpetas de investigación por estas acusaciones, las cuales fueron abiertas en agosto y diciembre de 2023.

Según el programa ‘Chismorreo’, el actual vocalista de ‘La original banda el limón’ fue detenido el pasado 25 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, como parte del proceso legal que mantiene con su exesposa.

Si bien, de acuerdo con la misma fuente, el cantante habría sido liberado a las pocas horas, tendría que comparecer en una audiencia en línea. T

Cabe mencionar que, en junio pasado, trascendió que se habría solicitado el arresto del artista, luego de que, presuntamente, no se presentara a varias de las audiencias programadas. Ante esto, el cantante solo se ha limitado a negar todas las acusaciones en su contra.

Hace algunas horas, ‘el Mimoso’ compartió un video en Facebook explicando que nunca fue detenido en Monterrey y reiterando que todos los señalamientos de su aún esposa son “mentiras para desprestigiarlo”.

“No es agradable que me hayan señalado, que me haya tachado de cosas que no he hecho. No se vale. Me están levantando puros falsos”