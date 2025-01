‘El Mimoso’ víctima de extorsión y amenazas por dos mujeres, pero el cantante cuenta su versión

Desde hace más de 30 años, Luis Antonio López, ‘el Mimoso’, conquistó el corazón del público con su gran talento. Primero fue integrante de ‘Banda el recodo’ y después triunfó como solista. Actualmente atraviesa un gran momento, ya que en menos de un mes agotó localidades en el Auditorio Nacional y acaba de anunciar una nueva fecha.

Al respecto nos contó: “Estoy con el tour ‘Nomás por gusto’. Me encuentro muy contento. No me la creo. Haré 2 fechas en uno de los lugares más importantes y representativos de la música, donde han estado estrellas nacionales e internacionales. Entregaré todo”.

El cantante está en uno de los mejores momentos de su carrera. Se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 31 de enero, y acaba de abrir una segunda fecha 13 de marzo



Recientemente, el cantante ha enfrentado varias polémicas: En 2021, Jessenia Cundapi lo señaló de ser el padre de su hija, de la que nunca se hizo cargo. Él estuvo dispuesto a hacerse una prueba de paternidad, pero después no se volvió a saber del tema. Le preguntamos qué había ocurrido y aseguró: “Te voy a ser honesto. Ya no hemos tenido contacto. Cuando fui a hacerme la prueba de ADN, algo pasó y no me la pude realizar”.

“Viví situaciones muy difíciles que nunca conté. Fue muy grave para mí. Recibí extorsiones y amenazas. En su momento tendré que enfrentar esa parte de mi vida. Le pido a mi Dios que me deje cumplir y cerrar todos los ciclos porque quiero sentirme bien. Si realmente esa niña es mi hija, pues darle para delante”.



Su exesposa denunció, a través de redes sociales, que el cantante supuestamente la había agredido

El año pasado, su entonces esposa, María Elena Delfín, lo acusó de haberla agredido física y psicológicamente. Él ha negado esta situación: “Ahorita mis abogados no me permiten hablar porque es un proceso que tenemos que enfrentar. Tengo que defender mi derecho de réplica. Dijeron mucho de míy me quedé callado”.

También negó que su exesposa se haya quedado con la mitad de todos sus bienes. “Todavía no ha pasado nada de eso. Un proceso legal no se termina de la noche a la mañana. No es tan fácil decir: ‘Quiero esto para mí. Yo voy a defender mi derecho”

“Yo no me casé para separarme. Esta situación me llegó a afectar tanto que me refugié en el alcohol. Ahora llevo 7 meses sin tomar y me he acercado a mi familia. Mis amistades, de repente, quieren que vuelva a ser como antes, pero no, déjenme así. Muchos se alejaron de mí y yo lo hice de quienes pudieron ser mala influencia. Dice la frase: ‘Quise buscar mi paz interior y me quedé sin amigos’. Así me pasó".

Reconoció haber padecido depresión: “Me da ansiedad por comer, por echar a perder mi cuerpo, por verme mal físicamente. En un 90% ya salí de la depresión. Hay días que me despierto con ánimo, pero otros me levanto triste y a veces me pongo a llorar. Y con honestidad te digo que no sé por qué, pero después me levanto. Dios me ha dado gran fortaleza”.

Le preguntamos si está buscando pareja, y esto nos dijo: “Deseo enfocarme en mi carrera. Ya no estoy para perder mi tiempo, que es muy valioso. Si llega, pues excelente, pero tendré que estar con los ojos más abiertos, porque pude comprobar que el amor es ciego”, concluyó.



¿Quién es ‘el Mimoso’? El cantante ha sido muy apoyado por su público

Saltó a la fama como vocalista de ‘Banda el recodo’ de Cruz Lizárraga.

11 años después decidió emprender carrera como solista.

Ha lanzado varias producciones discográficas con éxitos como: “La historia” y “Te equivocaste”.

En 2018 fue reconocido por su trayectoria por la prestigiosa Escuela de tambora sinaloense, de Germán Lizárraga.

En 2019 logró su primera nominación a un Grammy Latino, en la categoría de Mejor álbum de música banda.

