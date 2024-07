‘El Mimoso’ revela qué ha pasado con la batalla legal contra su exesposa, quien lo acusó de maltrato

A principios de este año, la ahora exesposa de Luis Antonio López, mejor conocido en el medio del espectáculo como ‘el Mimoso’, acusó al cantante de haberla agredido de forma física y psicológica a lo largo de su matrimonio.

En aquel entonces, María Elena Delfín aseguró que ya había iniciado un proceso legal por esta situación, pero que las autoridades de Nuevo León no habían hecho nada al respecto. Debido a esto, decidió hacer pública su situación, pues dijo temer por su seguridad.

“Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López (el Mimoso). Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existen 2 carpetas de investigación” María Elena Delfín

Checa: Niurka intenta b3s4r a ‘el Mimoso’ y no precisamente en la boca; dividió opiniones en redes sociales

En respuesta, el exvocalista de ‘El recodo’ afirmó que jamás ha violentado a su esposa u otra mujer, dejando ver que Delfín habría hecho esas declaraciones luego de que él se negara a darle dinero.

“Que Dios me quite la vida si yo he tocado de manera violenta, ni a ella o a nadie. El problema es económico. Yo tuve que poner un alto, a lo económico, tuve que poner un alto. Durante tantos años, me ha costado trabajo llegar hasta este lugar”, expresó.

Tras este escándalo, el programa ‘De primera mano’ reportó en mayo que María Elena y ‘el Mimoso’ ya se habían divorciado, pero el cantante se vio obligado a ceder la mitad de su fortuna debido al régimen de bienes mancomunados en el que estaban casados, incluyendo propiedades y activos generados durante su unión.

Ya ven, se los dije. Ya salio el Mimoso a decir que efectivamente, el por dinero. pic.twitter.com/DZ6BhZ2yU1 — Tu papi papi... papi chulo 🎵🎶 (@ElFigurita__) January 16, 2024

‘El Mimoso’ rompe el silencio tras su separación

En una reciente entrevista para ‘De primera mano’, la celebridad no quiso aclarar el motivo por el que faltó a la audiencia por la denuncia que entabló su ex. Sin embargo, se dijo muy positivo de que las cosas se solucionen de la mejor manera posible.

“Lo que pasa es que hay cosas que se hablan y se dicen. Yo me he mantenido al margen, como me lo dijo mi abogado, ‘tú no puedes decir nada todavía’. En su momento, las cosas se van a esclarecer” ‘El Mimoso’

Y añadió: “Ya estamos en un 90% de salida de todo esto. Nada más estamos en el punto que yo les decía. El punto del arreglo económico y nada más. Eso es lo único que hace falta”.

Asimismo, sostuvo que siempre ha hablado “con la verdad”, por lo que no teme que su imagen haya quedado perjudicada por esta polémica.

“No es algo que te pueda decir que me quita el sueño. Yo creo que, muy pronto, vamos a hablar sobre ese tema más a fondo, cuando mi abogado me lo permita. Yo sé quién soy”, concluyó.

No te pierdas: ¿Nodal y Ángela Aguilar se van a divorciar? Lyn May asegura que su matrimonio no durará

¿Por qué ‘el Mimoso’ aceptó casarse por bienes mancomunados?

Tras pasar la entrevista del cantante, Gustavo Adolfo Infante señaló que Delfín le habría pedido al artista que “cambiara de religión” para poder casarse, pues ella es cristiana.

Debido a esto, le dijeron que la unión debía ser por bienes mancomunados. Si bien el famoso estaba un poco dudoso sobre esto, le comentaron que compartir sus ganancias era parte del “amor”.

Mira: Emiliano Aguilar reacciona a la boda de su hermana Ángela con Nodal ¡le manda mensaje a Cazzu!