El Mimoso revela su difícil lucha contra su adicción a la bebida: “Me refugié en el alcohol”

Luis Antonio López, artísticamente ‘el Mimoso’, ha enfrentado conflictos personales con María Elena Delfín, su expareja, quien lo acusó de haberla agredido de forma física y psicológica a lo largo de su matrimonio..

Por su parte, el exvocalista de ‘El recodo’ negó rotundamente haber ejercido violencia contra su esposa o cualquier otra mujer. Incluso, insinuó que las declaraciones de Delfín podrían ser por su negativa de darle dinero.

“Que Dios me quite la vida si alguna vez he actuado con violencia, ni con ella, ni con nadie. El problema es económico. Tuve que establecer un límite en ese aspecto. Durante muchos años, me ha costado trabajo llegar hasta donde estoy”. ‘El Mimoso’

A raíz de esta polémica, Luis Antonio comentó que la pasó muy mal por las acusaciones que le hicieron públicamente. Por esta razón, “se refugió” en la bebida.

¿Qué dijo Luis Antonio López, ‘el Mimoso’, de su dependencia a la bebida?

Ahora, a varios meses de que se suscitó el escándalo con María Elena Delfín, su ex, el cantante abrió su corazón y reveló lo complicado que ha sido poder dejar a un lado su adicción a las copas.

Aunque ha tenido mucho éxito en su carrera musical, ‘el Mimoso’ subrayó que no todo ha sido color de rosa. “Me deprimí mucho, me refugié en el alcohol”, dijo.

Sin embargo, el intérprete de ‘En esta vida no se pudo’ aseguró que entró a rehabilitación y ya lleva siete meses sin consumir.

“Ahorita, llevo más de 7 meses sin tomar una gota de alcohol y me siento bien. Creo yo que, esto que se refleja en pantalla no se puede ocultar. Estoy feliz, enfocado en lo que viene… No todo es color de rosa y sí me tocó enfrentar una situación, en medio de un proceso de mi música… Nada, tienes que ponerlo en una balanza y enfrentar las cosas”, comentó en ‘Venga la alegría’.

‘El Mimoso’ revela que quiere tener una vida sana y lejos de la adicción

Finalmente, el cantante puntualizó que está en búsqueda de sentirse mejor cada día. Incluso, está en un tratamiento de células madre.

“Llegando al hotel tengo que inyectarme unas células madre. Quiero seguir estando bien, quiero seguir estando fuerte, bien de salud, así como me siento, que la salud me da la fuerza para estar arriba del escenario para hacer mi trabajo… Me estoy cuidando”, concluyó.

Sin duda, Luis Antonio ha enfrentado fuertes momentos en su vida personal. Incluso, corrieron rumores de que fue detenido en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, ‘el Mimoso’ negó haber sido arrestado. Aseguró y dijo que fue una campaña de desprestigio por parte de su ex.



