Detienen a reconocido conductor y modelo de televisión ¿Cuál fue la razón?

La noche del martes 23 de septiembre, se dio a conocer la detención del conductor Edson Cisneros Rojas, conocido en la pantalla chica como “el Chucky”, conductor de televisión y modelo que actualmente participaba en el reality show “Mitad y mitad”. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, ya que el programa confirmó la información mediante un comunicado oficial.

El conductor Edson Cisneros fue detenido por faltas a la moral / Especial

¿Por qué detuvieron a Edson Cisneros “el Chucky”?

De acuerdo con el comunicado emitido por “Mitad y mitad”, Edson Cisneros fue detenido por presuntas “faltas a la moral”. El programa explicó que no cuentan con información detallada sobre la situación legal de su participante, por lo que no pueden dar más precisiones en torno a lo sucedido.

El texto difundido en Instagram señala:

“Hemos tenido conocimiento de que Edson (Chucky), protagonista del reality show ‘Mitad y Mitad’, fue detenido recientemente por presuntas faltas a la moral” Comunicado de Mitad y mitad

¿Qué dijo el programa “Mitad y mitad” tras la detención?

En el comunicado emitido por el reality se expresó que desaprueban la situación en la que se encuentra involucrado su participante y que por el momento no saben con certeza qué sucederá con él dentro del concurso.

El comunicado también aclaró que no se tiene información suficiente para dar seguimiento al caso y que se respetará el curso legal de los hechos. Asimismo, la producción pidió a los seguidores del programa mantenerse atentos a futuros avisos y agradecieron la comprensión y el respeto de la audiencia.

Uno de los puntos más relevantes fue la incertidumbre sobre su permanencia en la competencia. El reality se encuentra en su etapa final y hasta el momento no está definido si Edson Cisneros continuará o si quedará fuera del concurso tras esta situación.

Comunicado de Mitad y Mitad “Desde la producción de ‘Mitad y Mitad’, queremos dejar en claro que desaprobamos tajantemente cualquier acto indebido que vaya en contra de nuestros principios y valores. Nos deslindamos completamente de las acciones personales del protagonista, las cuales no representan ni reflejan la visión ni la misión de este proyecto televisivo”

Agregaron: “Por el momento, no contamos con información suficiente sobre la situación legal en curso, ni sobre las posibles implicaciones que esto pueda tener en el desarrollo o la gran final del programa y la participación de Edson (Chuky) en la misma. Comunicaremos cualquier novedad en cuanto tengamos información oficial y verificada”.

Edson Cisneros detenido / Captura de pantalla

¿Quién es Edson Cisneros “El Chucky”?

Edson Cisneros Rojas, conocido popularmente como “el Chucky”, es un conductor de televisión y modelo que se ha dado a conocer principalmente en los programas de Multimedios. Su participación más destacada ha sido en el espacio de entretenimiento “Es Show”, donde ganó notoriedad gracias a su estilo extrovertido.

En la actualidad, formaba parte del reality “Mitad y mitad”, un concurso televisivo que busca el romance entre sus participantes y que cuenta con una gran base de seguidores. La presencia de “el Chucky” en el programa le permitió aumentar su popularidad, no solo en pantalla, sino también en redes sociales, donde acumula más de 10 mil seguidores en Instagram.

El conductor comparte en sus plataformas contenido relacionado con su trabajo en televisión, su vida personal y proyectos como modelo. Sin embargo, tras la noticia de su detención, su nombre se ha colocado en tendencias, generando cientos de comentarios entre fanáticos y televidentes que siguen de cerca lo que ocurre en “Mitad y mitad”.

