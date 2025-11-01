Conductor de televisión pasó 30 años escondiendo su sexualidad por una poderosa razón: “La mentira cansa”

El entretenimiento latinoamericano sigue conmocionado por la revelación de Raúl González, conductor de ‘Despierta América’. Y es que hace poco confesó ser homosexual. De hecho, admitió que lo había estado ocultando por 30 años.

Raúl González / Redes sociales

¿Qué dijo Raúl González, conductor de ‘Despierta América’, sobre su orientación?

Durante las promociones de su libro, ‘La verdad muere de pie’, Raúl González confesó que mantener su sexualidad oculta por 30 años había sido una de las cosas más difíciles de su vida, pues eso le generaba una mezcla de emociones.

“Tenía miedo de mi sexualidad, yo en una etapa de mi vida descubrí que era gay y fue un golpe. Lo guardé en silencio durante 30 años, por miedo. Sentí primero culpa, vergüenza; sin embargo, llega un momento en el que la mentira cansa, encadena; la verdad produce alivio”, expresó.

Relató que sus familiares siempre estuvieron conscientes de sus preferencias, pero que no todos estuvieron de acuerdo. Mientras que su mamá y hermana se solidarizaron con él, su padre prefirió tomar distancia.

¿Por qué Raúl González, conductor de Despierta América’, no quiso hablar de su orientación hasta ahora?

Raúl González hubo un motivo poderoso por el que decidió callar su homosexualidad. Y se admitió que, cuando le confesó a su padre la verdad, este le pidió que nadie se enterara mientras siguiera vivo. Debido al gran amor que le tuvo a su papá, decidió cumplir esa promesa.

“Mi padre cuando se enteró me pidió: ‘Que esto no se sepa hasta que yo me muera’. Así será” Raúl González

Ni sus terapeutas ni su madre estuvieron de acuerdo con esta promesa y hasta intentaron disuadirlo en varias ocasiones. Su progenitora, quien estaba presente en la plática, aseguró que nunca entendió la razón por la que su pareja le pidió a su hijo que ocultara sus preferencias.

“Cuando él me contó todo yo lo acepté y no me importó nada porque es mi vida, es mi hijo y yo no entiendo cómo una madre no acepta a un hijo por su sexualidad”, dijo la señora.

La relación entre padre e hijo cambió en 2020, cuando al señor le diagnosticaron un “cáncer agresivo” que lo llevó a su muerte poco después. Esto no solo logró que ambos se acercaran más, sino que también que el señor le dijera que lo amaba pese a todo.

“Me dijo: ‘Tus cariños valen un millón de dólares. Eres el mejor hijo del mundo’ y ahí se selló un pacto de amor y de perdón, un pacto de liberación”, relató, asegurando que esto lo ayudó a liberarse en muchos aspectos de su vida.

Finaizó aconsejando a todos los jóvenes que no esperaran años para expresar lo que realmente les gusta: “Si hay algún joven que en este momento me está escuchando: No esperen los 30 años de sufrimiento que yo pasé, el dolor que yo pasé. No eres anormal, hay que hablarlo, porque cuando eso se queda dentro se convierten en enfermedades”, concluyó.

¿Quién es Raúl González, conductor de ‘Despierta América’?

Raúl Martín González Reyes, conocido solamente como Raúl González, es un conductor venezolano. Nació el 27 de octubre de 1971, por lo que actualmente tiene 54 años. Comenzó su carrera desde que era niño, participando en obras de teatro en su natal país.

En 1994, se mudó a Miami, Florida, donde trabajó en radio y fue voz para el canal de vídeos HTV. En 2002, se unió al elenco de ‘Despierta América’. Estuvo por 12 años como uno de los conductores estelares.

No fue hasta el 2014 que salió del programa. Regresó en 2018 y actualmente continúa como presentador. En cuanto a su vida personal, ha luchado contra el sobrepeso. No tiene hijos y nunca se le conoció una pareja, pero sí ha confesado haber estado enamorado en el pasado.

