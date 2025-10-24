Se quita la vida influencer e hija de famoso conductor de TV; así anunciaron su muerte en vivo: VIDEO

La comunidad digital se vistió de luto. Tras la muerte de Pamela Genini, quien hace unos días había cumplido 29 años, en esta ocasión, se dio a conocer el fallecimiento de otra influencer y modelo, quien solo tenía 19 años. Fue hija de un famoso conductor y meteorólogo. ¿Qué le pasó?

La industria de la televisión y las redes sociales quedaron conmocionados con la dura pérdida de la influencer y modelo. Incluso, llenaron sus perfiles con emotivos mensajes, así como también enviaron fuerza a su padre, el famoso presentador.

¿Qué influencer y modelo murió a los 19 años, hoy, 24 de octubre?

Las redes sociales y los televidentes quedaron conmocionados con la confirmación de la muerte de Emman Atienza, popular influencer y modelo, de 19 años, quien fue hija del famoso conductor y meteorólogo, Kuya Kim Atienza.

A través del noticiero GMA Integrated News, la conductora informó en vivo la lastimosa muerte de Emman Atienza, quien sumó más de 920 mil seguidores en TikTok. Incluso presentaron el lastimoso comunicado de sus padres, en el que anuncian su triste partida, aseguran que están devastados.

“Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman. Ella trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las vidas de todos los que la conocían. Emman tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada y no tenía miedo de compartir su propio viaje con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos”. Papás de Emman Atienza

“Para honrar la memoria de Emman, esperamos que lleves adelante las cualidades por las que vivió: compasión, coraje y un poco de bondad extra en tu vida cotidiana”, agregaron.

Así lo dijeron en vivo:

¿De qué murió Emman Atienza, hija de Kuya Kim Atienza, presentador de televisión?

De acuerdo con el medio británico The sun, Emman Atienza murió en su casa de Los Ángeles a los 19 años. Sin embargo, no revelaron las causas de su deceso en ese momento.

Ahora, la prensa local compartió el informe médico forense del Condado de Los Ángeles en el que dieron a conocer que la joven presuntamente se habría quitado la vida. Incluso, en redes sociales señalaron que habría rumores de que Emman fue víctima de bullying en el colegio, pero esto no ha sido confirmado por la familia.

Sin embargo, los padres de la joven han pedido respeto a la memoria de la influencer. Asimismo, algunos usuarios, en redes sociales, también reaccionaron a su lastimosa pérdida y le desearon fuerza a su familia y seres queridos.

“Te amamos tita y tito ella completó nuestra pequeña familia extendida. Su coraje, sonrisas y vida siempre permanecerán en nuestros corazones. Enviando amor”.

“Lo siento mucho Kuya Kim. Te abrazo fuerte. Dios te bendiga a ti y a tu familia.”,

“Un abrazo grande, Kuya Kim y familia. Emman era hermoso dentro y fuera. Ella ha dado tanta alegría a la gente, a los extraños y a nosotros. Increíblemente triste Enviando amor y oraciones”.



¿Quién fue Emman Atienza, influencer que se quitó la vida, y quienes son sus papás?

Emmanuele ‘Emman’ Atienza fue una joven influencer filipina de 19 años que logró ganarse el cariño de miles de seguidores gracias a su carisma, estilo y mensajes sobre salud mental. En redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, compartía contenido de moda, estilo de vida y reflexiones personales, mostrando una faceta auténtica y cercana con su público.

Además, había iniciado una prometedora carrera como modelo bajo la representación de Sparkle GMA Artist Center, agencia con la que había firmado en octubre de 2024. Su futuro en la industria del entretenimiento lucía brillante y muchos la consideraban una figura en ascenso dentro del medio filipino.

Emman era hija del reconocido presentador de televisión y meteorólogo Kuya Kim Atienza y de Felicia Hung-Atienza, educadora fitness y activista. Además, tenía dos hermanos mayores, José III y Eliana. Esta pérdida se le suma a la muerte de Diana Huerta Ramírez, hija del conductor y periodista, Carlos Martín Huerta.