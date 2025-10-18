Modelo y estrella de reality fue asesinada por su exnovio: “Él amenazaba a su familia”, revelan

El martes 14 de octubre, la modelo y empresaria Pamela Genini, quien hace unos días había cumplido 29 años, murió asesinada por su exnovio Gianluca Soncin, de 52 años.

La joven Pamela estaba hablando por teléfono con una expareja cuando, de repente, se dio cuenta de que Gianluca estaba dentro de su casa. Sin hacer ruido, él había logrado entrar sin permiso.

De acuerdo con el medio “Il fatto quotidiano”, el crimen ocurrió cerca de las 10 de la noche, cuando Gianluca Soncin entró al departamento de Pamela Genini usando una llave que, según se cree, había copiado semanas antes.

La modelo italiana Pamela Genini fue brutalmente asesinada por su ex. / Redes sociales

Así murió la modelo Pamela Genini a manos de su exnovio

Según la prensa local, la modelo asustada pidió ayuda por teléfono y varios vecinos también alertaron a las autoridades al escuchar la fuerte discusión entre la pareja.

Se dice que, poco después, alguien tocó la puerta, pero Pamela le dijo a su agresor que se trataba de un repartidor para no levantar sospechas. Sin embargo, cuando él descubrió la mentira, la arrastró hasta el balcón y la atacó brutalmente con un cuchillo, provocándole 24 heridas que le quitaron la vida.

“He oído los gritos, he salido, he visto dos patrullas y luego han llegado otras cuatro o cinco patrullas. Pero él la llevó al balcón, ha sido agredida en el balcón, y cuando he oído a la policía tirar la puerta, terminó todo”, relató uno de los vecinos.

Dicen que, cuando los policías lograron entrar al departamento, ya era demasiado tarde. Gianluca intentó quitarse la vida y se lastimó en el cuello dos veces, pero sobrevivió y fue trasladado al hospital Niguarda bajo custodia, donde permanece ingresado.

Ex de Pamela Genini la acosó y amenazó semanas antes, revelan

Nuevos testimonios revelan que la Pamela Genini había sido amenazada en varias ocasiones tras terminar su relación la cual aseguran era tóxica, pero nunca se atrevió a denunciar por miedo a represalias

De acuerdo con medios locales, Gianluca Soncin había llegado a amenazar de muerte a Bianca, la pequeña perrita con la que Genini se mostraba en casi todas sus fotos. Pero fue a la propia Pamela, a quien atacó.

“Pamela hizo todo lo posible por proteger a su familia. Él amenazaba a su familia, a su perro. Eran violencias repetidas que duraban meses. Pamela quería escapar, lo tenía todo planeado”, revelaron.

“Ayer estaba feliz porque había organizado todo para librarse de este monstruo, pero no lo logró”, relató el exnovio de Pamela que con quien se encontraba al teléfono y pudo alertar a la policía.

¿Quién era Pamela Genini, modelo y estrella de reality?

Pamela Genini nació el 9 de octubre de 1996 en Brembilla, una tranquila localidad ubicada en la provincia de Bérgamo, al norte de Italia.

Al crecer se mudo a Milán, la ciudad donde comenzaría a construir su carrera. Primero incursionó en el mundo del modelaje, participando en sesiones fotográficas, desfiles y campañas publicitarias.

En 2015, Pamela participó en el programa televisivo “L’isola di Adamo ed Eva”, un reality en el que los concursantes convivían sin ropa en una isla desierta para buscar el amor. En el show, fue elegida por un participante llamado Riccardo Vallone, pero ella optó por mantenerse fiel a sí misma y rechazó la propuesta.

Más allá de su faceta como modelo, Pamela también era una mujer emprendedora. Junto a su mejor amiga Elisa Bartolotti, creó la marca de bikinis EP SheLux, combinando su amor por la moda con su visión empresarial. Paralelamente, comenzó a trabajar en una agencia inmobiliaria de Milán, donde se especializaba en propiedades de lujo.

En 2023, Pamela se mudó a un departamento en el barrio de Gorla, al norte de Milán. En ese barrio conoció a Gianluca Soncin, un hombre mayor con quien inició una relación amorosa.

Al principio parecía una historia común, pero con el tiempo, la relación se tornó controladora y tensa, según amigos cercanos.

