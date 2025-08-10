Modelo de 17 años es hallada sin vida; investigan a su pareja de 41 años por presunto feminicidio

Una joven modelo fue hallada sin vida en el interior de una casa, lo que ha desatado una fuerte movilización de autoridades y una ola de reacciones en redes sociales. El caso se encuentra bajo investigación por presunto feminicidio, aunque por ahora están reservados varios detalles para no entorpecer las indagatorias.

El hecho ocurrió apenas un día después de que la joven celebrara su graduación. Te contamos lo que se sabe.

Te puede interesar: Funeral de Yanin Campos: Revelan detalles del último adiós de la exparticipante de MasterChef México

La actriz habría sufrido un paro cardíaco tras una caída súbita de presión arterial. / Canva

¿De qué murió la modelo Angely Alexander Benavides?

La modelo de 17 años de edad fue hallada sin vida en una casa en Venezuela. De acuerdo con el informe forense preliminar de las autoridades de aquel país, la causa de la muerte fue asfixia mecánica, lo que indica que habría sido estrangulada. La vivienda en que su cuerpo fue localizado, presuntamente pertenece a un hombre de 41 años que sería su pareja sentimental desde hace al menos dos años.

Presuntamente, el hallazgo del cuerpo lo reportó a las autoridades el hombre que habría sido pareja sentimental de la joven.

Te puede interesar: Muere famosa actriz brasileña de cine para adultos, a los 28 años de edad en Perú

Ferny Graciano y Jonathan Islas pelea / Pixabay/redes sociales

¿Por qué se sospecha que la muerte de Angely Alexander fue un feminicidio?

La principal línea de investigación apunta a un presunto feminicidio debido a que, según reportaron medios locales, en sus últimas horas, la modelo habría sostenido una fuerte discusión con su pareja. El motivo de la pelea, según estas versiones, estaría relacionado con diferencias por el estilo de vida que la joven deseaba, ya que él le habría dicho que no podía seguir cubriendo gastos de ropa, viajes y salidas.

Aunque las autoridades no han confirmado públicamente la identidad del hombre, se sabe que tiene 41 años y que la relación entre ambos duraba al menos dos años. Por el momento, no se ha informado si se encuentra detenido o en calidad de testigo.

Angely acababa de teminar sus estudios de bachillerato / Especial

¿En qué van las investigaciones de la muerte de Angely Alexander?

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela ha iniciado una carpeta de investigación. Los agentes ya realizaron el levantamiento de evidencias en la vivienda y entrevistaron a personas cercanas a la joven. También se analizan los dispositivos electrónicos de la víctima y del sospechoso para determinar si hubo amenazas o antecedentes de violencia.

Hasta ahora, las autoridades han descartado que el hecho esté relacionado con un robo, ya que no se encontraron indicios de hurto en el lugar.

Te puede interesar: Encuentran muerta a influencer en un yate de lujo en Nueva York; autoridades ya investigan el caso

Angely Alexander era modelo / Instagram

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el asesinato de Angely Alexander?

La noticia provocó gran conmoción en redes sociales, donde usuarios y organizaciones exigieron una investigación exhaustiva y justicia para la joven. Mensajes con las etiquetas #JusticiaParaElla y #NiUnaMenos se multiplicaron en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, denunciando la violencia de género en Venezuela y en América Latina.

La familia de la modelo pidió respeto a su privacidad durante el funeral, que se realizó de manera íntima. En paralelo, la organización del certamen Reinado del Cacao, en el que la joven participaba representando al Salto Ángel, emitió un mensaje lamentando su muerte y solidarizándose con sus seres queridos.

Te puede interesar: Muere la cantante de As One a los 46 años: reportan que su esposo la encontró sin vida