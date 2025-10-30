Emily Estefan, hija de Gloria Estefan: Su novia es liberada tras arresto; habrían terminado su noviazgo

El pasado miércoles 29 de octubre, se reportó el arresto de Gemeny Hernández, exnovia de Emily Estefan, hija menor de Gloria Estefan, por un altercado doméstico. Tras esto, se da a conocer que Gemeny fue liberada y es la propia Emily quien explica qué pasó. También se informó que la pareja habría decidido “darse un tiempo”.

Hija de Gloria Estefan y su exnovia / Redes sociales

Te podría interesar: Gloria Estefan reveló que dejó de lado su carrera porque no podía superar la muerte de su madre

¿Por qué detuvieron a la exnovia de Emily Estefan, hija menor de Gloria Estefan?

De acuerdo con lo reportado, Gemeny Hernández, de 31 años, fue detenida en Miami tras una pelea con Emily Estefan. Aparentemente, Hernández habría golpeado a Emily en la cabeza con un celular, mientras forcejeaban por el dispositivo.

Debido a esto, la propia Emily habría llamado al 911 para pedir ayuda. La policía llegó al lugar para arrestar a Gemeny e investigar los hechos. La hija de Gloria Estefan sufrió un hematoma en el ojo y varios rasguños en el cuello. La policía acusó a Germany de robo con violencia y agresión.

A casi un día de los hechos, se dio a conocer que Gemeny ya había sido liberada. También se viralizó un video en el que la propia Emily testifica en la audiencia de su expareja y da su versión de la historia.

Hija de Gloria Estefan y su exnovia / Redes sociales

No te pierdas: Gloria Estefan revela cómo se siente ante las preferencias de su hija

¿Qué dijo Emily Estefan previo a la liberación de su exnovia, Gemeny Hernández?

La cadena Telemundo compartió un fragmento de la audiencia que tuvo Gemeny Hernández para dictaminar si era liberada o no. Emily asistió de forma virtual y sostuvo que su intención nunca fue que se llevaran a su exnovia detenida.

“Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran” Emily Estefan, hija de Gloria Estefan

En respuesta, la jueza a cargo señaló que, en casos de violencia doméstica, se debe seguir un protocolo que incluye el arresto del presunto agresor. Ante esto, la cantante dijo comprender el asunto y mencionó que no quería ninguna orden en contra de Gemeny. Incluso, abogó para que la liberaran.

“Yo entiendo absolutamente y sé que están haciendo su trabajo, pero yo no tengo miedo, no quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelva a casa”, puntualizó.

Según lo informado por la cadena televisiva, Gemeny fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 3 mil dólares. El abogado de la familia Estefan habría ayudado. También se reportó que, aunque ya salió de la cárcel, el caso continúa su curso y las investigaciones seguirán.

En tanto que Emily y Gemeny decidieron separarse por un tiempo. Hasta el momento, las involucradas o el resto de la familia Estefan no han hecho algún pronunciamiento oficial sobre este asunto.

¿Quién es Gemeny Hernández, expareja de Emily Estefan, hija menor de Gloria Estefan?

Gemeny Hernández ganó notoriedad por su relación con Emily Estefan, la hija menor de Gloria Estefan. Es hija de padres cubanos y creció en Miami. En redes sociales, se describe como “escritora ocasional, estilista accidental, música a regañadientes y productora perpetua”.

Se desempeña como productora musical y, en diversas entrevistas, se ha dicho comprometida con diversas causas sociales como la salud mental y la visibilidad LGBT+.

Su romance con Emily comenzó en 2016, pero lo hicieron público hasta 2017 durante una alfombra roja. Ambas han colaborado juntas en algunos proyectos profesionales de Emily, quien ha seguido los pasos de su madre en la industria musical.

Tanto en redes sociales como en eventos, siempre se mostraron como una pareja feliz y enamorada, por lo que muchos siguen sorprendidos por el incidente violento.

Mira: Lili Estefan busca al papá de sus hijos pero él no quiere verlos