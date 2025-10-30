Arrestan a la novia de Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, por violencia doméstica y robo

La familia Estefan atraviesa un momento complicado luego de que se diera a conocer la detención de Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, hija menor de Gloria y Emilio Estefan. El arresto, reportado este martes en Miami, ha generado preocupación entre fans y seguidores. Esto sabemos.

¿Qué ocurrió entre Emily Estefan, hija de Gloria Estefan, y su pareja Gemeny Hernández?

Según los reportes obtenidos por TMZ, el conflicto se originó durante una discusión entre Emily y Gemeny que derivó en un altercado físico.

Hernández, de 31 años, habría golpeado a Emily en la cabeza con un teléfono móvil, mientras ambas forcejeaban intentando recuperar el dispositivo. La confrontación dejó como resultado que Emily sufriera un hematoma en el ojo y rasguños en el cuello, según indicaron las autoridades.

La situación escaló hasta el punto de que Emily logró comunicarse con el 911 para pedir ayuda. Los agentes de policía que llegaron al lugar procedieron a arrestar a Hernández y actualmente investigan todos los detalles del caso para determinar responsabilidades.

Pareja de Emily Estefan fue arrestada por agresión y robo. / Redes sociales

¿Por qué fue arrestada Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan?

Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, fue arrestada el martes 29 de octubre de 2025, tras un presunto incidente de agresión y robo en el que Emily sería la víctima.

El informe policial señala que Gemeny enfrenta cargos de robo con violencia y agresión menor.

La acusada fue formalmente imputada y permanecerá bajo la investigación de las autoridades de Miami, mientras se sigue recabando información sobre el incidente.

Hasta el momento, ni Emily ni los miembros de la familia Estefan se han pronunciado sobre el arresto.

Pese al altercado, se ha informado que Emily se encuentra estable y fuera de peligro.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Emily Estefan y Gemeny Hernández?

Emily, hija de Emilia Estefan y Gemeny comenzaron su relación hace más de ocho años y el año pasado celebraron su octavo aniversario. Su relación comenzó en diciembre de 2016.

En una entrevista reciente, Emily comentó con humor: “Llevamos juntas casi 10 años. Y una década de años lesbianos es como un milenio”.

Durante este tiempo, no solo han compartido su vida sentimental, sino que también colaboran profesionalmente, en su pódcast “In our own world”, que iniciaron juntas en 2017 y del cual no se han publicado nuevos episodios desde abril de este año.

Pareja de Emily Stefan, hija de Gloria Estefan fue detenida por presunta agresión y robo. / Instagram: @Emily_stefan

¿Quién es Emily Estefan, hija de Gloria Estefan agredida por su novia?

Emily Estefan ha seguido los pasos de sus padres en el ámbito musical. Es cantante, compositora, productora musical. Ha destacado por su estilo propio que combina inglés y español, y su álbum debut “Take whatever you want” ha recibido elogios por su autenticidad.

Además, su historia personal es conocida por el público debido a que nació tras un accidente de autobús sufrido por su madre, Gloria Estefan, quien fue advertida por médicos que quizá no podría tener más hijos, razón por la cual Emily fue considerada un “bebé milagro” en la familia.

