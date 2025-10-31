La granja VIP hoy, presuntamente, presentará a nuevo conductor tras críticas: ¿Quién fue despedido?

A tan solo tres semanas del estreno de La granja VIP, el programa ha generado opiniones divididas entre los televidentes. Mientras algunos lo consideran un éxito por sus dinámicas y controversias, otros critican fuertemente el formato y los giros inesperados. A pesar de que el programa ha dominado las redes sociales, generando tendencias diarias con los momentos más destacados entre los participantes, los cambios han comenzado tras algunas críticas, buscando satisfacer al público. ¿Qué conductor se unió al programa?

¿Cuáles han sido los inconvenientes en las emisiones de La granja VIP?

A pesar de que La granja VIP ha captado la atención del público con sus peleas, amoríos y expulsiones, internautas han denunciado fallos recurrentes en el audio y en las conexiones en vivo entre la granja y los estudios de los conductores.

Además, varios fans han observado “cortes” abruptos en la edición o desincronizaciones entre la narración en off y las imágenes. Aunque se trata de detalles menores, han generado molestias entre los seguidores más exigentes, que los comparten masivamente en redes.

Por otro lado, ha surgido polémica en torno a Mallezaa, la influencer que acompaña a Alex Garza en los pre-show y post-show digitales, emitidos en la noche a las 8:30 PM y 11:30 PM en las cuentas oficiales del reality. Algunos usuarios critican su desempeño ante las cámaras al compararla con Alex Garza y Kristal Silva.

Aseguran que habrá cambios entre los conductores de La granja VIP. / Redes sociales

¿Quién sería el nuevo conductor de La granja VIP?

Tras algunas críticas en redes sobre La granja VIP, los cambios supuestamente habría comenzado para el programa. El jueves en la noche Quique Galdeano apareció a la transmisión digital en vivo del programa para acompañar a Malleza. Además, el mismo conductor compartió un mensaje en redes con las siguientes palabras y dejó rumores sobre más apariciones:

“ Nos vemos pronto para hacer más @escandala en @lagranjavipmx! ”, escriboó,

Durante su interacción en el en vivo de La granja VIP, se mostró muy interactivo con los televidentes y, como era de esperarse, no se guardó sus opiniones. En la transmisión, habló de algunos de los participantes más fuertes del show, resaltando a los hombres como los más hábiles en las pruebas de destreza. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su predicción sobre la “noche de traición” que se vivirá este viernes 31 de octubre.

Quique Galdeano no dudó en compartir su opinión sobre quién creía que ganaría la salvación en esta edición. Según él, Manola Díez sería la ganadora de la salvación y usaría su poder para poner a Alfredo Adame en la lista de nominados.

En medio de los rumores sobre los supuestos cambios, la cuenta de X de La Tía Sandra comentó que Quique Galdeano, reconocido conductor, presuntamente estará como presentador en los días lunes y jueves , compartiendo su visión de las dinámicas del programa junto a las presentadoras del Pre Show, Alex Garza y Malleza.

Al momento no se ha confirmado dicha noticia en las redes oficiales de La granja VIP, pero el mensaje compartido por Galdeano desató más sospechas de que será un nuevo presentador en el programa.

CAMBIOS EN LA GRANJA: El influencer y comunicador ENRIQUE GALDEANO se integra hoy a la pre gala de #LaGranjaVIP



Estará los lunes y jueves como parte de los cambios para subir la audiencia #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/GIm1Aj6Wse — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 31, 2025

¿Quién es Quique Galdeano, nuevo conductor de La granja VIP?

Enrique Galdeano, popularmente conocido como Quique Galdeano, es un comunicador, presentador de TV, creador de contenido digital y empresario mexicano nacido el 19 de abril de 1985 en Monterrey, Nuevo León. A sus 40 años (al 31 de octubre de 2025), se ha posicionado como un referente esencial en el activismo y el entretenimiento LGBT+, sobresaliendo por su trabajo en favor de la inclusión y la visibilidad de la diversidad sexual en toda América Latina.

Hace más de diez años, Quique creó Escándala, una plataforma digital pionera centrada en temas de la comunidad LGBT+. Este proyecto no solo difunde mensajes de inclusión, sino que ha creado un lenguaje propio adoptado incluso por audiencias heterosexuales, promoviendo el diálogo sobre diversidad sin prejuicios. Además, es CEO de Pink Box, una iniciativa que amplía su impacto en el ámbito empresarial y mediático

En su faceta de conductor, Quique ha formado parte de programas como La más draga, reality que celebra el talento drag y queer, y desde 2022 es uno de los anfitriones principales de Eros y nosotros, un formato televisivo que trata la sexualidad con franqueza y enfoque educativo.

