Fátima Bosch: Tras escándalo en Miss Universe, otra reina de belleza denunció abuso de Nawat Itsaragrisil

Tras la reciente controversia que envuelve al certamen Miss Universe con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia y Fátima Bosch, representante de México, como protagonistas, un nuevo escándalo sacude las redes, y es que otra representante habría denunciado a Nawat por presunta violencia y abuso. ¿De quién se trata?

¿Qué ocurrió entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia?

Todo inició en una reunión previa al arranque de la nueva edición de Miss Universo. Nawat Itsaragrisil reprochó a Fátima Bosch por “desacato” al no publicar en sus redes contenido sobre Tailandia, sede del evento este año.

El empresario la llamó “tonta” por no “seguir las indicaciones”. Bosch respondió exigiendo respeto y abandonó el sitio junto a otras candidatas que la apoyaron. Mientras tanto, Nawat advirtió, según muchos como una amenaza: “ Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense ”.

Como país, tiene todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente. Fátima Bosch

Posteriormente, el directivo ofreció una disculpa pública, dijo haber conversado con las participantes y aseguró que no pretendía ofender a nadie.

Director de Miss Universo Tailandia llora tras haber insultado a Fátima Bosch / Redes sociales

“Si alguien no se sintió bien, si alguien no está cómodo… Me disculpo con cada uno, me disculpo con todos. Hablé y me disculpé con la mayoría de las chicas en la sala, alrededor de 75 chicas ”, dijo Nawat.

La organización emitió un comunicado en el que reiteró que la prioridad siempre ha sido proteger el respeto y la seguridad de las concursantes.

¿Qué otra participante de concursos de belleza denunció a Nawat Itsaragrisil por abuso?

En un giro dramático que ha sacudido la industria de los concursos de belleza, Rachel Gupta, la ex Miss Grand International 2024 de origen indio, se convirtió en la pionera al denunciar públicamente el maltrato por parte de la organización Miss Grand International Taiandia, dirigida por Nawat Itsaragrisil, el controvertido directivo tailandés.

Gupta acusó que después de su coronación vivió un “entorno tóxico” y “promesas rotas” por parte de la organización en Tailandia. La modelo de 21 años contó que en Tailandia la confinaron en cuartos “pequeños y en mal estado”, sin celular para hablar con su familia, por lo que tuvo que comprar uno. Además, un representante le hacía observaciones indebidas sobre su cuerpo.

El colmo fue cuando su madre, angustiada por su nutrición, tuvo que “rogar” a los organizadores que le dieran fruta, lo que resalta las condiciones humillantes que, según ella, padeció.

Rachel Gupta, modelo que denunció a Nawat / Redes sociales

Su renuncia al título apenas siete meses después de su coronación no solo marcó un hito histórico para India, sino que expuso el lado oscuro de Miss Grand International (MGI).

Tras las declaraciones y la denuncia de Gupta vía redes sociales, salió Nawat Itsaragrisil a decir que todo era falso, que antes de renunciar, él ya la había corrido por falta de “carisma”:

Primero te despedimos, y como media hora después tú publicas que renunciaste. Eso es completamente falso. Nawat Itsaragrisil

El historial de Nawat Itsaragrisil parece tener otras actitudes que responden a lo sucedido con Fátima Bosch en días recientes.

¿Quién es Rachel Gupta, reina de belleza que denunció maltrato de Nawat Itsaragrisil?

Rachel Gupta, nacida el 24 de enero de 2004 en Jalandhar, Punyab, emergió como símbolo de empoderamiento, pero su valentía al hablar ha generado un debate global sobre las prácticas tóxicas en estos certámenes.

Rachel Gupta no es solo una cara bonita en el mundo del glamour; es una joven multifacética que representó un triunfo inédito para India. Coronada como Miss Grand International 2024, se convirtió en la primera mujer de su país en alzarse con esta corona. Antes de MGI, Gupta ya había brillado en el escenario global al ganar Miss Super Talent of the World 2022.

A sus 21 años, Gupta combina el modelaje con una sólida formación académica en gestión de negocios, lo que la posiciona como una empresaria proactiva.

Su victoria en MGI 2024 fue vista como un símbolo de progreso para India en la arena beauty, pero el reinado duró poco: en mayo de 2025, renunció abruptamente, alegando condiciones insostenibles.

