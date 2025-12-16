Video viral de Fátima Bosch, Miss Universo: el momento en que fue bajada del carro alegórico divide a las redes

La reciente visita de Fátima Bosch a Villahermosa, Tabasco, para encabezar un desfile multitudinario con motivo de su triunfo como Miss Universo 2025, terminó por colocarla nuevamente en el centro de la conversación digital. Un video difundido en redes sociales mostró un momento específico del recorrido que desató una ola de comentarios y reacciones.

Las imágenes captan el instante en que la modelo es bajada de un carro alegórico por una persona presuntamente encargada de la logística del evento. El clip, de pocos segundos, fue suficiente para generar interpretaciones diversas en plataformas como X y TikTok, donde usuarios cuestionaron lo ocurrido y el contexto del descenso.

Te puede interesar: Fátima Bosch es invitada a unirse a La casa de los famosos México 4; ¿de la corona al encierro?

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Qué muestra el video viral de Fátima Bosch que circula en redes sociales?

El clip, compartido inicialmente en TikTok a la Reina de belleza, Fátima Bosch, saludando al público desde el carro alegórico. Segundos después, una persona se acerca, intercambia algunas palabras con ella y procede a ayudarla a descender.

Las reacciones en redes fueron inmediatas. Mientras algunos usuarios interpretaron el gesto como una medida de control por parte de la organización del evento, otros señalaron que podría tratarse de un ajuste logístico o de seguridad. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

A pesar del revuelo, el video no muestra altercados ni gestos de molestia. Fátima Bosch continúa sonriendo y mantiene una actitud relajada durante todo el proceso, lo que no evitó que el fragmento se volviera viral y generara miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

Te puede interesar: Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, vive momento incómodo en entrevista, ¡se va del foro!

Fátima Bosch en la sección de preguntas de Miss Universe 2025. / Captura de pantalla

¿Por qué bajaron a Fátima Bosch del carro alegórico durante el desfile en Tabasco?

El video comenzó a circular de manera masiva durante el fin de semana y rápidamente se volvió tendencia. En este se observa a Fátima Bosch descendiendo del carro alegórico con ayuda de una persona identificada como parte del equipo organizador. Hasta el momento, no se ha emitido una versión oficial que explique de forma detallada las razones detrás de la decisión.

Algunos comentarios en redes sociales se enfocaron en especular sobre si la Miss Universo se encontraba “demasiado animada” durante el recorrido, mientras que otros centraron la atención en la forma en que fue retirada del vehículo. Sin embargo, en las imágenes difundidas no se aprecia resistencia ni incomodidad por parte de la modelo.

Por el contrario, Fátima Bosch aparece sonriente y riendo mientras es auxiliada para bajar. El momento, aunque breve, fue suficiente para avivar el debate digital y sumar un nuevo episodio a la serie de situaciones que han rodeado su figura desde su coronación.

Te puede interesar: Fátima Bosch llega a la CDMX y huye de la prensa, mientras René Franco le aconseja ¡Renunciar! ¿Por qué?

¿Cómo fue el desfile de Fátima Bosch en Villahermosa tras ganar Miss Universo 2025?

El desfile se llevó a cabo el fin de semana en la capital tabasqueña y reunió a cientos de miles de personas que salieron a las calles para acompañar el recorrido de la Miss Universo, Fátima Bosch rumbo al Estadio Centenario. Familias completas, niños y adultos mayores se dieron cita para mostrar su apoyo con carteles, aplausos y mensajes dirigidos a la reina de belleza.

Durante el evento principal, ante un recinto abarrotado, Fátima Bosch evitó referirse directamente a las controversias relacionadas con su triunfo. En su discurso, dedicó la corona a las mujeres que persiguen sus sueños y buscan alcanzar sus metas personales y profesionales.

“Porque los sueños también se convierten en realidad y porque Dios así lo quiso, Fátima Bosch Fernández es Miss Universo 2025”, expresó ante el público, en un mensaje que fue recibido con ovaciones.

La celebración estuvo acompañada por un ambiente festivo constante y por muestras de respaldo que se extendieron a lo largo de todo el recorrido. Fotografías del evento, captadas por agencias internacionales, mostraron a la modelo saludando, enviando besos y agradeciendo el apoyo de los asistentes.

Días después del desfile, Fátima Bosch abordó públicamente los señalamientos tanto sobre el episodio del carro alegórico como sobre el contexto que rodea a la Organización Miss Universe. En entrevista con Shanik Berman, la modelo respondió de manera directa a las críticas y al debate que se ha generado en torno a su coronación.

“¡Gracias a ustedes chicas y que viva Cristo Rey, solo Cristo Rey puede funarnos!”, declaró al ser cuestionada sobre los comentarios negativos que han circulado en redes sociales.

La polémica ocurre en un momento complejo para la Miss Universe Organization (MUO). Recientemente, la empresa anunció el cierre de operaciones de Miss Universo México y el traslado de su sede administrativa, argumentando “incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas”.

Te puede interesar: Fátima Bosch, Miss Universo 2025, tras tensa entrevista, Alicia Machado le da polémico consejo