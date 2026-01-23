Exparticipante de Miss Universo fue diagnosticada con cáncer de mama; así lo anunció: “Nadie te prepara”

A dos meses desde el controversial triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025, la industria del modelaje se sacude nuevamente. Y es que recientemente Jaylene Álvarez, finalista de Miss Universo Puerto Rico, dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer de mama.

¿Cómo fue que Jaylene Álvarez, finalista de Miss Universo Puerto Rico, anunció su cáncer?

A través de redes sociales, Jaylene Álvarez compartió un post hablando sobre su duro diagnóstico. En la publicación, mencionó que aún estaba asimilando la noticia, pero estaba confiada en que todo saldría bien.

“Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de seno. No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza. Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre”. Jaylene Álvarez

Pese a estar “cara a cara con la muerte”, aseguró que luchará con todas sus fuerzas para recuperarse. También reconoció que la noticia fue una especie de “lección de vida”, pues le enseñó a valorar más los momentos cotidianos.

“Esta experiencia me ha despertado. Me ha hecho crecer espiritualmente, mirar la vida con otros ojos y entender que cada segundo es un regalo. Hoy vivo con más intención, con más amor y con más propósito. Quiero servir más, amar mejor y ser una mejor ciudadana del mundo que compartimos”, indicó.

Para finalizar, dijo estar confiada en que, con los tratamientos y la fe en Dios, pueda superar esta dura enfermedad: “Sigo adelante con esperanza, con valentía y con Dios como mi guía. Gracias, Dios, por darme más de lo que merezco. Gracias a esta experiencia hoy me siento más cerca de ti”, resaltó.

¿Cuál es el estado de salud de Jaylene Álvarez, finalista de Miss Universo Puerto Rico que fue diagnosticada con cáncer?

Tras haber dado a conocer su diagnóstico, Jaylene Álvarez ha hablado con diversos medios de comunicación sobre cómo ha enfrentado su nueva realidad. En cada conversación ha concordado en que, si bien “nadie la preparó” para la noticia, se mantiene fuerte y positiva.

Luego de compartir su enfermedad, Jaylene se ha mantenido alejada de las redes sociales y solo se ha limitado a compartir parte de las entrevistas que le han hecho. Para muchos, esto es una señal de que la modelo de 33 años estaría bien y tomando los tratamientos necesarios para estar mejor.

Por supuesto, sus fans no han dudado en solidarizarse con ella. En cada publicación, le han dejado comentarios optimistas, en lo que le expresan su admiración por la fortaleza que ha mostrado ante su situación.

¿Quién es Jaylene Álvarez, finalista de Miss Universo Puerto Rico que fue diagnosticada con cáncer?

Jaylene Álvarez es una modelo, conductora y científica originaria de Puerto Rico. Actualmente tiene 33 años. Inició en certámenes de belleza desde que era joven. En 2017, fue la ganadora de Miss Universo Petite en Puerto Rico.

Posteriormente, quedó como una de las finalistas en Miss Universo Puerto Rico en 2021. Pese a no ganar el concurso, logró triunfar en la competencia Total Look, en la que varias participantes muestran su talento en maquillaje.

En 2024, fue la encargada de colocarle la banda a la ganadora de Miss Universo de ese año, quien fue Victoria Kjaer Theilvig. Tiene un doctorado en farmacología.

