Fátima Bosch confronta a joven de Harvard que cuestionó su triunfo en Miss Universo: “No fue justo”

Una de las polémicas más sonadas durante el 2025 fue el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo. Muchos consideran que la tabasqueña ganó de “forma injusta” y creen que debería regresar la corona. Incluso se dice que algunas de sus contrincantes renunciaron por este hecho.

Si bien la joven ha hecho caso omiso de las especulaciones y ha disfrutado de su victoria, el tema resurgió después de que una estudiante de Harvard la cuestionara sobre todo esto. Así fue como respondió Bosch.

¿Por qué se dice que el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo fue “fraude”?

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 ha estado plagado de escándalo. Incluso antes de su coronación, la joven tuvo un altercado con uno de los directores del certamen, luego de que este la mandara a “callar” durante una reunión con otras participantes.

No obstante, la verdadera controversia llegó después de que Omar Harfouch, quien formaba parte del jurado, renunciara de forma repentina. El hombre declaró poco después que la corona “ya estaba comprada”.

“Fui engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba comprometido”, dijo, asegurando que hubo una especie de reunión secreta para seleccionar a las 30 finalistas conforme a ciertos intereses.

Por si esto fuera poco, empezó a circular la versión de que, presuntamente, Fátima tenía ciertos “privilegios”. Si bien esto no ha sido confirmado, se sabe que varias de las modelos que compitieron por el título de Miss México no felicitaron a Fátima y optaron por solidarizarse con Yoana Gutiérrez (Miss Jalisco), pues consideran que ella era la que merecía estar en el certamen mundial.

Por supuesto, Fátima ha negado todo esto, asegurando que ganó por su propio esfuerzo y señalando que no renunciará a la corona, como muchos internautas le exigieron en su momento.

Así fue como Fátima Bosch confrontó a un estudiante de Harvard

Recientemente, Fátima Bosch asistió a la Universidad de Harvard para una conferencia. En una dinámica de preguntas y respuestas, una estudiante de psicología le preguntó por qué conservaba la corona de Miss Universo, pese a la polémica.

“Es de conocimiento público que el dueño de Miss Universo dijo que tenía el 70% de decisión de quién ganaba la corona y seis de los ocho jueces dijeron que no votarían. ¿Por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?”, manifestó.

En respuesta, Fátima reiteró que se merecía la corona porque trabajó “muy duro” y espera que su “lucha” inspire a otras mujeres a seguir sus sueños.

“Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo, y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones y meterte a una comunidad y llevar medicinas a una comunidad donde nadie quería ir porque solo quería estar en tacones y saludar”. Fátima Bosch

Incluso regañó a la estudiante por su cuestionamiento: “El día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás todas vamos a avanzar como comunidad, ese día la sociedad va a cambiar, y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestionan cuando una mujer tiene un puesto, yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”, indicó.

El enfrentamiento causó mucha polémica en redes sociales; algunos apoyaron a Fátima, mientras que otros le volvieron a insistir en que “dejara la corona”.

¿Quién es Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández es una modelo, diseñadora de modas y reina de belleza mexicana.

Actualmente tiene 25 años.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana.

Ha contado que, de niña, sufría acoso escolar por sufrir TDH y dislexia.

En 2018 ganó el certamen Flor de Oro de la Feria de Tabasco .

ganó el certamen . En 2025 ganó Miss Universo México , representando a Tabasco.

ganó , representando a Tabasco. Ese mismo año ganó Miss Universo.

