Esposa de Rafa González explica videos en los que se le ve en crisis; ¡lo acusa de infiel y de haberla “encerrado”!

El caso entre Rafa González, vocalista de la banda Los Recoditos, y su esposa, Fernanda Arredondo, da un nuevo giro. Tras filtrarse videos en los que aparentemente se le ve autolesionándose, ella da su versión de la historia y ahora no solo lo acusa de supuesta violencia, sino también de serle infiel y de haberla mantenido “secuestrada”.

Rafa González

¿Rafa González, vocalista de Los Recoditos, violenta a su esposa Fernanda Arredondo?

Todo comenzó después de que Fernanda Arredondo compartió un video en el que acusa a Rafa González de presuntamente haberla golpeado. En el material, se puede ver a ella llorando y mostrando las supuestas lesiones que el cantante le habría dejado, resaltando que habría sido violentada durante años.

Todo esto, mientras que él se mantiene en silencio y conduce su coche como si nada estuviera pasando. Esto provocó que el artista fuera suspendido temporalmente de Los Recoditos. En respuesta, González negó todos los señalamientos y advirtió que iniciará un proceso legal para limpiar su nombre.

Posteriormente, la influencer experta en espectáculos ‘Chamonic3’ lanzó unas grabaciones en las que Fernanda, aparentemente, está en crisis. En el material, se puede oír a la persona que graba diciéndole que se detenga, mientras que ella sigue tirando objetos, rompiendo cosas, pateando la puerta y amenazando con autolesionarse.

De acuerdo con la creadora de contenido, esta no sería la primera vez que Arredondo se comporta de “forma agresiva”. Resaltó que, al parecer, la mujer se molestó después de que él terminara la relación de forma definitiva, siendo esta la razón por la que ahora lo estaría acusando de ser violento.

“También me comentan que ella hizo esto porque él ya terminó su relación definitivamente, lo cual ella no acepta, pues ya no recibiría los 20 mil pesos mensuales que le daba. No tendría por qué recibirlos, ya que no tienen hijos en común”, puntualizó.

¿Fernanda Arredondo, esposa de Rafa González, tiene problemas mentales?

Luego de que el material comprometedor se hiciera viral, la esposa de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, hizo una transmisión en vivo a través de TikTok para dar “su versión” de lo que habría ocurrido detrás de los videos polémicos.

De acuerdo con Fernanda, las grabaciones estarían “sacadas de contexto”. Comenzó diciendo que, presuntamente, actuó así al ver que Rafa la quería “secuestrar”. Aseguró que, en su momento, este la “encerró en un anexo” en contra de su voluntad.

“No necesito ayuda de nada. Él sacaba lo peor de mí. Ese día que golpeé la puerta fue porque me quería encerrar en un anexo; me encerró en un anexo. No quería ser anexada; comencé a golpear la puerta para que él abriera el portón y me dejara salir”. Esposa de Rafa González

Contó que lo había “aguantado por 12 años”, debido a la “manipulación psicológica y manipulación de violencia”. Sostuvo que Rafa “nunca la dejó trabajar”, a pesar de que ella le insistía en hacerlo para prevenir que, en algún momento, “la dejara sin nada”.

“No quería que tuviera nada mío como ahorita, que obviamente me encuentro buscando trabajo, ¿qué me operó? Él no me ha operado nada. Todas mis cirugías han sido pagadas por mí. Ese wey nomás me daba para comer y me daba 3 mil pesos para comprar mandado. La gente que no sabe, no opine. No me llevaba porque se llevaba a la amante” Esposa de Rafa González

Mostró las aparentes heridas que él le habría hecho en el cuello al “ponerle el pie”, resaltando que su madre fue quien la defendió en su momento. Además, reiteró que el cantante la engañaba.

“Estuve dos meses en el hospital por depresión, dos meses.. La gente me dice loca, pues estoy loca por él. Me engañaba y su solución era decirme: ‘No te preocupes, mañana te llevo con el psiquiatra para que te medique’. Me quiso anexar para deshacerse de mí y andar con la de Pachuca. En fin, ya les di mucho contexto”, concluyó.

¿Fernanda Arredondo, esposa de Rafa González, lo denunciará por violencia?

Hasta el momento, Fernanda Arredondo no ha mencionado si tomará medidas legales contra Rafa González. En tanto que, mediante sus historias de TikTok, compartió un par de videos. En el primero, se ve a una mujer de espaldas subiendo a una camioneta, mientras que una voz le insiste en que hablen.

“El video que subió donde estaba golpeando la puerta: él andaba alcoholizado y me encerró en un anexo para deshacerse de mí”, se leía.

En el segundo, aparentemente, fue tomado después de que Fernanda golpeara la puerta. Se escucha a Rada insistiendo en hablar con ella. Otras personas que estaban presentes le impiden el paso.

Hasta el momento, Rafa no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de su esposa. Esta situación ha provocado opiniones divididas en redes sociales; mientras que algunos apoyan a la mujer y le desean “todo lo mejor”, otros consideran que Fernanda está mintiendo y hasta la han acusado de “hacer una denuncia falsa por dinero”.

