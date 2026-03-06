El Mimoso habla del caso Rafa González por presunta violencia y advierte: “Estamos en un hilito muy delgadito”

La polémica en torno a Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, continúa generando reacciones luego de que su esposa Fernanda Redondo lo señaló por presunta violencia. En medio de la atención que despert[o el caso, Luis Antonio López, ‘el Mimoso’, fue cuestionado al respecto y compartió su postura sobre la situación que involucra al cantante, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

‘El Mimoso’ rompe el silencio sobre Rafa González tras denuncia de presunta violencia de su esposa. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Rafa González y su esposa?

El caso que involucra a Rafa González comenzó a difundirse en redes sociales luego de que su esposa Fernanda Redondo publicó una serie de videos en TikTok en los que habló sobre situaciones que, según su testimonio, habría vivido durante su relación con el cantante. En las grabaciones, la mujer decidió presentarse ante los usuarios y explicar los motivos por los que hizo pública su experiencia.

En uno de los videos, Fernanda Redondo señaló que ha mantenido una relación de más de una década con el intérprete y afirmó que durante ese tiempo presuntamente habría enfrentado distintos episodios de violencia. En su mensaje, relató que los conflictos habrían ocurrido en diferentes momentos de la relación y explicó que decidió compartir su versión a través de redes sociales para dar a conocer lo que, según dijo, ha vivido en ese periodo.

Posteriormente, en otro video, la mujer narró un episodio que ocurrió durante una reunión familiar. En su testimonio aseguró que la situación se salió de control y señaló a Rafa González como responsable de lo sucedido. También expresó que hacía público su señalamiento y mencionó que responsabilizaba al cantante en caso de que algo llegara a ocurrirle.

‘El Mimoso’ aconseja a Rafa González tras acusaciones de presunta violencia. / Redes sociales

¿Qué dijo ‘el Mimoso’ de Rafa González?

Tras darse a conocer las acusaciones contra Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, el cantante Luis Antonio López fue cuestionado sobre el tema y explicó que apenas se había enterado de la situación, por lo que prefirió ser cauteloso al expresar su postura. “Me acabo de enterar, no puedo opinar en algo que no me compete, pero claro yo sé que afecta (artísticamente), dímelo a mí, y yo realmente tuve que salir a dar la cara”, comentó en entrevista con Edén Dorantes.

El intérprete de “La historia” también señaló que, en su opinión, será importante escuchar la versión del propio cantante. “Es cuestión de que él también tiene que hablar, yo sé que es una situación muy complicada, yo la viví y simplemente le deseo lo mejor, a nadie le deseo mal, que las cosas se aclaren y se lleguen a solucionar”.

En ese contexto, Luis Antonio López reflexionó sobre la responsabilidad que implica estar frente al público y señaló que los artistas deben ser conscientes de la exposición constante “debemos entender que estamos en un hilo muy delgadito qué de repente se puede romper, que de la noche a la mañana todo lo que construyes, lo que te cuesta trabajo hacer, se puede romper”.

Finalmente el cantante agregó que su comentario no estaba dirigido únicamente a Rafa González, sino a todos los integrantes de la industria musical. “Ese es el consejo que le doy, no nada más a Rafa, a todos, portarse bien porque estamos en un hilito muy delgadito que si se rompe, destruyen tu carrera”, concluyó.

Rafa González queda fuera por un tiempo de Los Recoditos. / Redes sociales

¿Qué pasó con ‘El Mimoso’ y por qué enfrentó acusación de violencia?

En entrevista con TvNotas, Luis Antonio López recordó algunos episodios que han marcado su vida personal y pública en los últimos años. El cantante mencionó que en 2021 fue señalado por Jessenia Cundapi, quien afirmó que él era el padre de su hija. Ante esa situación, explicó que en ese momento estuvo dispuesto a realizarse una prueba para aclarar el tema, aunque el proceso no se concretó. “Te voy a ser honesto. Ya no hemos tenido contacto. Cuando fui a hacerme la prueba de ADN, algo pasó y no me la pude realizar”, comentó.

El intérprete también señaló que durante ese periodo enfrentó momentos que no había hecho públicos. “Viví situaciones muy difíciles que nunca conté. Fue muy grave para mí. Recibí extorsiones y amenazas. En su momento tendré que enfrentar esa parte de mi vida. Le pido a mi Dios que me deje cumplir y cerrar todos los ciclos porque quiero sentirme bien. Si realmente esa niña es mi hija, pues darle para delante”, expresó.

El cantante también habló de otro episodio ocurrido en 2024, cuando su entonces esposa María Elena Delfín lo acusó de haberla agredido física y psicológicamente, señalamientos que él ha rechazado. Sobre ese tema explicó que existe un proceso legal en curso y que por esa razón ha sido reservado en sus declaraciones públicas. “Ahorita mis abogados no me permiten hablar porque es un proceso que tenemos que enfrentar. Tengo que defender mi derecho de réplica. Dijeron mucho de mí y me quedé callado”, indicó.

Respecto a versiones sobre la división de sus bienes tras la separación, señaló que el proceso legal aún no concluye. “Todavía no ha pasado nada de eso. Un proceso legal no se termina de la noche a la mañana. No es tan fácil decir: ‘Quiero esto para mí’. Yo voy a defender mi derecho”, dijo.

“Yo no me casé para separarme. Esta situación me llegó a afectar tanto que me refugié en el alcohol. Ahora llevo 7 meses sin tomar y me he acercado a mi familia. Mis amistades, de repente, quieren que vuelva a ser como antes, pero no, déjenme así. Muchos se alejaron de mí y yo lo hice de quienes pudieron ser mala influencia. Dice la frase: ‘Quise buscar mi paz interior y me quedé sin amigos’. Así me pasó”, puntualizó ‘el Mimoso’.

