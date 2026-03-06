Fernanda Arredondo señala agresión y oferta de dinero de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, tras denuncia

Fernanda Redondo reveló cómo ocurrió el día en que fue víctima de una agresión presuntamente cometida por Rafa González, vocalista de Los Recoditos. La esposa del cantante también dio a conocer que, después de publicar el video con la denuncia en redes sociales, le habría ofrecido 20 mil pesos para retirarlo y que su suegro presuntamente la amenazó en medio de la salida temporal del músico de la banda.

Qué dijo Fernanda Arredondo sobre la agresión que denunció contra Rafa González. / Redes sociales

¿Cómo fue la agresión de Rafa González a Fernanda Arredondo?

Fernanda Arredondo relató cómo ocurrió la presunta agresión que sufrió por parte de Rafa González, vocalista de Los Recoditos. En entrevista con el canal de YouTube Junket Entretenimiento, explicó que los hechos habrían ocurrido cuando el cantante regresó de una gira y ambos se encontraban en su casa junto a sus hijos.

“El día de antier llegó de gira, estábamos todos bien en la casa, mis hijos y todo. Se puso agresivo, me empezó a golpear, aquí traigo los golpes”, dijo al referirse a lo que, de acuerdo con su versión, sucedió en el interior del domicilio.

Arredondo también explicó el contexto que, según dijo, detonó el conflicto entre ambos. “Solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada”. Detalló que acudiría ante las autoridades para “levantar el acta de la demanda”.

Fernanda Arredondo narra cómo ocurrió la agresión que denunció y revela que Rafa González le ofreció dinero. / Redes sociales

¿Rafa González presuntamente le ofreció dinero a Fernanda Redondo tras la denuncia?

Fernanda Arredondo también habló sobre el ofrecimiento económico que, según dijo, recibió después de publicar el video en el que denuncia presuntas agresiones por parte de Rafa González, pues señaló que decidió compartir lo ocurrido para visibilizar su testimonio y explicó que incluso mostró una conversación de WhatsApp relacionada con el tema.

Arredondo explicó que su decisión de hacer pública la situación responde a años en los que, asegura, guardó silencio.

“Quiero que se alce la voz porque ya me mantuve 12 años callada por violencia, manipulación entre otras cosas”, expresó al referirse a las razones que la llevaron a difundir el video en redes sociales.

También relató que, después de la publicación, recibió llamadas telefónicas del cantante. “Subí el video de las agresiones, me marcó él, tengo la llamada donde él me marca, fue el día martes, me estuvo marcando”, comentó al describir lo que ocurrió tras la difusión del material.

Además, afirmó que supuestamente se le ofreció dinero para retirar el contenido de internet: “Me ofreció 20 mil pesos para que bajara el video, no accedí y al siguiente día fue que vino la empresa”, señaló al explicar lo que, de acuerdo con su versión, ocurrió posteriormente.

Rafa González deja temporalmente a Los Recoditos. / Redes sociales

¿Qué dice Fernanda Arredondo sobre la salida de Rafa González de Los Recoditos?

Fernanda Redondo también se pronunció sobre la salida temporal de Rafa González de Los Recoditos, anunciada después de que se hizo pública su denuncia. La mujer aseguró que la empresa de la agrupación conoce la situación que, según su versión, ha vivido con el cantante. “La empresa de la banda sabe perfectamente que tiene un problema de alcoholismo”, expresó al referirse al contexto que, dijo, rodea el caso.

Redondo relató que, cuando integrantes de la empresa acudieron a su domicilio, les explicó la situación que atravesaba. “El día que vinieron a mi casa les dije ‘No me dejó ni un peso’. Y la persona que es la cabeza de la banda me dijo: ‘Si quieres te doy dinero para que comas algo, pero ya silencia todo’’”, comentó al recordar la conversación que, según su testimonio, presuntamente sostuvo con ellos.

“El comunicado me parece que pasarlo es como defender a un agresor porque no ha sido la primera vez que esto sucede, yo sé que lo están protegiendo y lo tienen parado porque esto se hizo muy viral, tal vez están cuidándolo de la manera de que si va a un concierto, la gente pueda reaccionar mal”, dijo al dar su postura sobre la decisión.

También afirmó que, después de hacer pública la denuncia, ha recibido mensajes amenazantes en redes sociales. “He estado recibiendo muchas amenazas, tengo mi Instagram saturado de ‘Te lo merecías’, ‘Por eso estabas ahí porque te gustaba que te golpeara’, ‘Te vamos a desvivir’”, señaló.

En ese contexto, explicó que planea continuar con el proceso legal. “Voy a poner mi demanda… Quiero estar en paz, llegar a un acuerdo y terminar todo por lo sano. El proceso legal lo voy a llevar aquí en Mazatlán porque aquí vivo”, concluyó.

