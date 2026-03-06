Filtran VIDEO de la esposa de Rafa González es crisis: ¡rompe cosas y patea puertas en plena polémica!

La polémica que rodea al cantante Rafa González, vocalista de la agrupación Banda Los Recoditos, continúa creciendo en redes sociales. Luego de que su esposa Fernanda Redondo lo acusara públicamente de presunta violencia doméstica, física y psicológica, ahora un nuevo video filtrado está generando debate y dividiendo opiniones entre los seguidores del regional mexicano.

En los primeros días de marzo de 2026, Fernanda Redondo compartió en redes sociales imágenes donde mostraba supuestas lesiones en su rostro y cuerpo. En esos videos aseguró haber vivido episodios de violencia durante años, lo que provocó una fuerte reacción pública y mediática. La situación escaló rápidamente hasta el punto de que la agrupación Los Recoditos decidió suspender temporalmente a Rafa González, aplicando su política de cero tolerancia ante la violencia.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando el propio cantante rechazó las acusaciones y aseguró que se trataba de difamación, afirmando que enfrentará el proceso legal para demostrar su inocencia. En medio de este conflicto, nuevos materiales comenzaron a circular en redes, incluido un video reciente que ha provocado aún más controversia.

Mira: Integrante de Los Recoditos genera preocupación tras ser hospitalizado, dedican mensaje; “Estamos con ustedes”

¿Qué muestra el video filtrado de Fernanda Redondo, esposa de Rafa González?

En las últimas horas se difundió un video donde presuntamente aparece Fernanda Redondo visiblemente alterada dentro de una vivienda, lo que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

En el clip se observa a la mujer tirando objetos, rompiendo cosas y pateando una puerta, mientras discute con otras personas presentes en el lugar. Durante la grabación también se escucha la voz de uno de los jóvenes que se encuentra en la casa, quien le dice: “Ya ma” y “¿qué ped... contigo ma?”, tratando aparentemente de calmar la situación.

La mujer menciona que se encontraba encerrada, razón por la que golpea la puerta repetidamente. En otro momento del video, el joven le responde cuestionando si con eso ya había dejado de estar encerrada.

Posteriormente, Fernanda exige que le devuelvan su teléfono celular y lanza un objeto hacia la persona que está grabando. Aunque el rostro de quien filma no aparece, se escucha que la persona detrás del móvil solloza mientras continúa grabando.

El video termina abruptamente, pero antes de que se corte la grabación se escucha a Fernanda insistir en su defensa con una frase que ha generado debate en redes: “No me he drogado ni he pisteado”.

Te puede interesar: Los Recoditos sufren intento de asalto en Hermosillo; ¡su vehículo quedó con graves daños!

¿Quién filtró el video y qué se dice sobre la relación de Rafa González y Fernanda Arredondo?

El material fue difundido inicialmente por la cuenta de Instagram de la influencer Chamonic, conocida por publicar información relacionada con el mundo del espectáculo.

Además de compartir el video, la creadora de contenido aseguró haber recibido información de personas cercanas a la pareja, quienes le habrían mostrado otros videos y testimonios sobre el conflicto.

En su publicación escribió: “En cualquier historia siempre hay dos versiones, y algo que he aprendido en todos estos años es que lamentablemente a quien habla primero le creen aunque no diga toda la historia… Y usan la bandera de víctimas”.

También agregó que, según familiares cercanos, Fernanda presuntamente ya no sería esposa de Rafa González, sino su ex pareja, y que este tipo de episodios no serían nuevos.

“Según me explican, lamentablemente esta no sería la primera vez que ella se comporta de manera agresiva. Incluso aseguran que hay varios videos donde se le ve auto-lastimándose”. Chamonic

La influencer también afirmó que las personas que le proporcionaron el material sostienen que la relación entre ambos ya habría terminado definitivamente, lo que habría detonado el conflicto público.

“También me comentan que ella hizo esto porque él ya terminó su relación definitivamente, lo cual ella no acepta, pues ya no recibiría los 20 mil pesos mensuales que le daba. No tendría por qué recibirlos, ya que no tienen hijos en común. La hija más pequeña de ella no es de él; según explican, Rafa la conoció cuando Fernanda ya tenía hijos y estaba embarazada de la niña, y aun así se hizo cargo de ella, aunque la menor no tiene el apellido de Rafa. Otra cosa que me aclaran es que, según esta familia, Rafa nunca engañó a esta mujer con la conductora que ella menciona en algunos de sus videos, como se ha estado insinuando. Celeste, ex de Rafa, anduvo con él cuando él y Fernanda se separaron por un buen tiempo. Él tuvo una relación seria y sin esconderse con Celeste; incluso me dicen que la señora Fernanda la amenazaba e insultaba, y que hay pruebas de ello”, dijo Chamonic.

Mira: Pancho Barraza rompe el silencio y habla de los problemas que lo orillaron a dejar Los Recoditos

La difusión del nuevo video ha provocado una fuerte discusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que las imágenes podrían mostrar otra versión del conflicto, otros señalan que el material no necesariamente explica lo ocurrido dentro de la relación.

La propia Chamonic concluyó su publicación con una reflexión que también generó reacciones: “Por eso siempre digo: antes de señalar o atacar a alguien, hay que escuchar todas las versiones, porque muchas veces la historia completa no es exactamente como se cuenta al principio”.

Exhiben video de esposa de Rafa González lesionándose a sí misma

Además del video donde aparece pateando objetos, ahora se filtró otro clip, proveniente de la misma fuente, en el que se observa a la exesposa de Rafa González lesionándose a sí misma. Este nuevo material contradice de manera contundente la versión que ella había sostenido, asegurando que él le había hecho daño con un cuchillo. La difusión del segundo video reavivó el debate en redes, pues cambia por completo el contexto de las acusaciones originales.

En ese mismo contenido filtrado, Chamonic expone la situación con firmeza y comparte una reflexión contundente sobre lo ocurrido. “Fernanda, ex de Rafa González, dijo que él la había apuñalad@ y aquí está la realidad; es una pena que difamen tan horrible a una persona por coraje o celos. Ella necesita ayuda por sus hijos, como le digo, no hay mujeres tan malas ni hombres tan buenos, tampoco hay hombres tan malos ni mujeres tan buenas”, expresó la creadora de contenido, destacando la gravedad de acusar sin sustento y el daño que este tipo de versiones puede generar.

Finalmente, la fuente que entregó los videos y relató la historia aclaró un dato relevante para comprender el panorama completo: asegura que la mujer recibe tratamiento médico desde antes de conocer a Rafa González, debido a episodios previos de violencia doméstica con exparejas, quienes son los padres de sus hijos. Este antecedente añade un matiz importante al caso y abre la puerta a analizarlo desde una perspectiva más amplia, donde la salud emocional y el entorno previo podrían estar influyendo en la situación actual.