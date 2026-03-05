Los Recoditos toman decisión sobre Rafa González tras acusaciones de su esposa: ¿Lo sacan de la banda?

La Banda Los Recoditos se pronunció luego de que su vocalista Rafa González fue señalado por su esposa Fernanda Redondo Cortéz de presuntos actos de violencia física, psicológica y emocional, ¿qué dijo la agrupación y afecta a su participación? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Martha Figueroa cuenta cómo murió su hijo por una negligencia: ¡La tragedia que marcó su vida!

Los Recoditos se posicionaron por el caso de Rafa González. / Redes sociales

¿Qué pasó con el vocalista de Los Recoditos?

Las acusaciones contra el cantante Rafa González surgieron después de que su esposa, Fernanda Redondo Cortéz, compartiera en redes sociales una serie de videos en los que relató situaciones que, según su testimonio, habría vivido durante su relación con el cantante de Banda Los Recoditos. Las publicaciones comenzaron a difundirse en la plataforma TikTok, donde la mujer aseguró que decidió hablar públicamente sobre su experiencia.

En uno de los videos, Fernanda Redondo se presentó ante los usuarios y afirmó que durante su relación ha enfrentado distintos tipos de violencia. “Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Redondo Cortéz. Como ya les subí en el siguiente video, tengo 12 años con mi pareja, la cual he vivido maltrato físico, psicológico, emocional”, expresó en su mensaje, donde también señaló que los conflictos se habrían repetido a lo largo de los años.

En el mismo testimonio, la mujer indicó que la situación habría tenido consecuencias en su estado emocional. “Actualmente soy paciente psiquiátrico debido a todas las infidelidades y entre otras cosas que no puedo hablar aquí por el TikTok porque me van a censurar el video”, comentó.

En otro video difundido posteriormente, también relató un episodio ocurrido durante una reunión familiar. “El día de ayer estábamos mi familia y yo, hicimos una carne asada… se salió de control todo porque él es una persona alcohólica. Me golpeó, me acuchilló”, afirmó en la grabación.

Además, señaló: “Quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega a pasar es por él y nada más por él o por su gente de su empresa”.

No te pierdas: Sandra Itzel: Así reaccionó a preguntas sobre cómo trata su ex, Adrián Di Monte, a Nuja Amar en ¿Apostarías por mí?

Rafa González pausa actividades con Los Recoditos tras señalamientos de violencia. / Redes sociales

Los Recoditos reaccionan a denuncia contra Rafa González

Tras la difusión de las acusaciones contra Rafa González, la Banda Los Recoditos emitió un comunicado para fijar su postura sobre la situación que involucra a su vocalista tras los señalamientos hechos por Fernanda Redondo Cortéz.

En el documento, la agrupación señaló que tomaron conocimiento de lo ocurrido y que están atentos al desarrollo del caso. “Ante los señalamientos que han circulado recientemente en redes sociales y medios de comunicación relacionados con nuestro vocalista Rafael González, de Banda Los Recoditos, tomamos esta situación con la mayor seriedad”, expresaron en el comunicado.

“Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra banda”, detalló la agrupación.

Asimismo informaron que, tras conversar con el cantante, decidieron suspender temporalmente su participación en la agrupación mientras se atiende el caso. “Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la Banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta”, puntualizaron Los Recoditos.

Finalmente la banda indicó que se mantendrán atentos a los procesos correspondientes “que determinen las autoridades competentes. Por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso, nos mantendremos prudentes mientras se esclarecen los hechos. Agradecemos la comprensión de los medios de comunicación y del público”.

No te pierdas: Ex de la actriz Yael Duval, acusado de violencia durante su embarazo, es vinculado a proceso; ¿va a la cárcel?

Rafa González deja temporalmente a Los Recoditos. / Redes sociales

¿Quién es Rafa González, vocalista de Los Recoditos?

Rafa González es cantante de regional mexicano y forma parte de Banda Los Recoditos, grupo originario de Sinaloa que ha desarrollado una trayectoria dentro del género de banda. Como integrante de la agrupación, ha participado en presentaciones, giras y producciones musicales junto al resto de los miembros del conjunto.

Dentro de la banda, Rafa González se desempeña como una de las voces del proyecto musical, participando en interpretaciones y actividades promocionales relacionadas con los lanzamientos del grupo. Su trabajo con Los Recoditos lo ha llevado a presentarse en distintos escenarios y a formar parte de las dinámicas habituales de una agrupación dedicada al regional mexicano.

Además de su actividad musical, el cantante mantiene presencia en redes sociales, donde comparte imágenes y videos de presentaciones, viajes y momentos de su vida cotidiana vinculados a su carrera artística. En algunas ocasiones también ha difundido situaciones que han ocurrido durante su vida pública, las cuales han sido comentadas por seguidores de la banda.

No te pierdas: ¡Cazzu no se echa para atrás! No se arrepiente de explotar contra canción de Rauw Alejandro que habla de Nodal