¿Vocalista de Los Recoditos, golpeó a su esposa? Ella asegura: “Tengo 12 años viviendo maltrato”

El nombre de Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, se volvió tendencia en redes sociales luego de que su esposa, Fernanda Redondo Cortéz, lo señalara públicamente de violencia física, psicológica y emocional durante su relación.

La acusación comenzó a circular con fuerza en TikTok, donde la mujer publicó varios videos relatando lo que, según su testimonio, ha vivido durante más de una década junto al cantante de regional mexicano. En los clips, Fernanda afirma que decidió hablar públicamente tras un episodio reciente que, asegura, terminó en agresiones físicas y amenazas.

Mira: Integrante de Los Recoditos genera preocupación tras ser hospitalizado, dedican mensaje; “Estamos con ustedes”

Los Recoditos aseguran que todo fue un intento de asalto por parte de gente malintencionada / Facebook: Banda Los Recoditos

¿Por qué la esposa de Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, lo acusa de violencia y maltrato durante 12 años?

En el primer video que difundió en TikTok, Fernanda Redondo se presentó ante los usuarios y aseguró que durante su relación con el cantante ha sufrido diversos tipos de violencia.

Según su relato, los problemas comenzaron hace años y se habrían repetido constantemente a lo largo de su matrimonio. La mujer afirmó que el maltrato no solo habría sido físico, sino también psicológico y emocional.

“Buenas tardes. Pues mi nombre es Fernanda Redondo Cortéz. Como ya les subí en el siguiente video, tengo 12 años con mi pareja, la cual he vivido maltrato físico, psicológico, emocional” Fernanda Redondo Cortéz

En su testimonio, también explicó que las experiencias dentro de la relación habrían afectado su estabilidad emocional, al grado de que actualmente recibe atención médica especializada: “Actualmente soy paciente psiquiátrico debido a todas las infidelidades y entre otras cosas que no puedo hablar aquí por el TikTok porque me van a censurar el video”.

La mujer incluso responsabilizó directamente al cantante en caso de que algo llegara a ocurrirle.

“Quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega a pasar es por él y nada más por él o por su gente de su empresa”. Fernanda Redondo Cortéz

Lee: Los Recoditos sufren intento de asalto en Hermosillo; ¡su vehículo quedó con graves daños!

¿Qué ocurrió en la presunta agresión reciente que denuncia la esposa del vocalista de Los Recoditos en TikTok?

En un segundo video publicado en redes sociales, Fernanda relató el episodio que, según ella, la llevó a denunciar públicamente la situación.

De acuerdo con su versión, el conflicto ocurrió durante una reunión familiar en la que, asegura, el cantante presuntamente habría consumido alcohol. La situación habría escalado hasta convertirse en una presunta agresión física.

“El día de ayer estábamos mi familia y yo, hicimos una carne asada… se salió de control todo porque él es una persona alcohólica. Me golpeó, me acuchilló”, afirmó en su video.

Durante el clip, la mujer mostró lo que describió como lesiones en distintas partes del cuerpo, señalando las zonas donde presuntamente fue lastimada.

“Aquí se alcanza a ver donde me suelta la mano, donde me acuchilló junto con la pierna”, comentó mientras enseñaba las marcas. Fernanda Redondo

También aseguró que en ese momento presuntamente habría sido retenida para evitar que grabara lo ocurrido o lo denunciara públicamente.

“Me tenía sometida porque no dejaba que yo lo grabara. Me tenía amenazada”. Fernanda Redondo Cortéz

Mira: Pancho Barraza rompe el silencio y habla de los problemas que lo orillaron a dejar Los Recoditos

¿Por qué Fernanda Redondo asegura que Rafa González presuntamente la llamaba “loca” y usaria su salud mental para desacreditarla?

Otro de los puntos que Fernanda Redondo Cortéz abordó en sus videos fue la supuesta manipulación emocional que, según su versión, habría vivido durante la relación.

La mujer aseguró que el cantante presuntamente utilizaba su estado de salud mental para desacreditar sus denuncias o restar credibilidad a su palabra.

“Él siempre me había dicho: ‘Di lo que quieras, tú estás loca… Nadie te va a hacer caso’”. Fernanda Redondo Cortéz

Fernanda explicó que padece trastorno límite de la personalidad, pero aseguró que su médico le ha confirmado que puede llevar una vida normal con tratamiento.

“Yo quiero que ustedes sepan que estoy completamente sana de mis facultades mentales. Tomo medicamento, sí, pero tengo también una hoja de mi psiquiatra donde él avala que yo estoy apta para una vida normal”. En el mismo testimonio también acusó al cantante de manipulación y chantaje emocional.

“Esta persona se ha encargado de hacerme manipulación, chantajismo y de decir que yo estoy loca”. Fernanda Redondo Cortéz

¿Quién es Rafa González, cantante de Banda Los Recoditos señalado por presunta violencia doméstica?

Rafa González es uno de los vocalistas de Banda Los Recoditos, agrupación reconocida dentro del género de banda sinaloense y con una sólida trayectoria en el regional mexicano.

A lo largo de su carrera, el cantante ha participado en múltiples presentaciones, giras y producciones musicales con la agrupación, consolidándose como una de las voces más identificables del grupo.

En redes sociales suele compartir momentos de su vida personal, así como presentaciones y actividades relacionadas con la banda. Sin embargo, también ha protagonizado algunos episodios virales.

Uno de los más comentados ocurrió en el malecón de Mazatlán, cuando fue golpeado por un hombre en situación de calle mientras grababa un video. El propio cantante relató posteriormente lo ocurrido en sus redes sociales.