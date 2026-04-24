¿’El Canelo’ se divorcia por presunta infidelidad con Ángela Aguilar? Foto de su esposa desata sospechas

Otro personaje se ha visto involucrado en la polémica por la supuesta separación y posterior reconciliación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Desde hace varios días, ha comenzado a circular que, presuntamente, ella habría tenido una relación “secreta” con Saúl ‘el Canelo’ Álvarez.

Incluso ha circulado una foto de la hija de Pepe Aguilar y el boxeador en lo que parecería el baño de un hotel. Si bien esta imagen fue creada con inteligencia artificial, fue suficiente para desatar todo tipo de teorías, las cuales se vieron reforzadas por un reciente reporte del periodista Javier Ceriani.

En medio de todo esto, el público ha comenzado a especular sobre un divorcio entre ‘el Canelo’ y su esposa, Fernanda Gómez. Todo esto, a raíz de una enigmática fotografía. Te contamos lo que se sabe.

Ángela Aguilar / Redes sociales/Mezcalent

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¿Por qué se dice que ‘el Canelo’ y Ángela Aguilar, presuntamente, son amantes?

Recientemente, el periodista Javier Ceriani informó que, supuestamente, en su momento, Ángela Aguilar y Saúl ‘el Canelo’ Álvarez, tuvieron un romance. La presunta relación habría sucedido antes de que ella se casara con Nodal.

Según Ceriani, Ángela y Saúl tenían un departamento en Houston, donde tenían sus encuentros ocultos. Y es que no quería que se hiciera público debido a que él era un hombre casado.

“Ella sabía dónde estaba parada porque él estaba casado. No, él no suele filtrar nada, superdiscreto, y ella tenía que ser discreta, aunque ella siempre es adicta a revelar a sus machos”. Javier Ceriani

Presuntamente, “él venía en helicóptero, se encontraban, pasaban uno o dos días juntos en el mismo lugar”. Ceriani informó que, supuestamente, ambos habrían viajado juntos en varias ocasiones y aprovechaban los eventos en los que ella interpretaba el himno nacional junto a él para tener sus “encuentros”.

Tras esto, internautas revivieron declaraciones en las que Ángela dejaba ver que tenía una cercanía con ‘el Canelo’. Una de las que más llamó la atención fue cuando la cantante dijo que no le gustaba el boxeo, pero lo podía ver si ‘el Canelo’ era uno de los peleadores: “Me gusta el boxeo, pero solo cuando pelea el Canelo”, manifestó.

Ángela Aguilar en evento de Canelo / Redes sociales

¿Por qué se dice que ‘el Canelo’ estaría a punto de divorciarse de Fernanda Gómez?

Los rumores de una posible separación entre ‘el Canelo’ y Fernanda Gómez comenzaron tras una fotografía que esta última compartió en Instagram. El post es una serie de fotos de ella presumiento el look que usó para el Festival Coachella.

Aunque no mencionó nombres y solo se dijo muy emocionada por estar en el evento, lo que captó la atención de los fans es que hubiera asistido sola y que no utilizara sus anillos de boda. Además, está el hecho de que bloqueó los comentarios.

Cabe destacar que, hasta el momento, no hay un anuncio oficial por parte de la pareja. No obstante, la publicación de Fernanda fue más que suficiente para desatar todo tipo de teorías. Muchos aseguran que se estarían divorciando tras relevarse la presunta infidelidad del boxeador con Ángela.

La esposa de Christian Nodal tampoco ha mencionado nada sobre este asunto. Sin embargo, en una ocasión sostuvo que ella y Saúl solo eran buenos amigos: “Saúl es nuestro amigo. Viene algo muy importante. Es una cosa muy nueva para el mundo del boxeo y creo que les va a encantar”, dijo.

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¿Quién es la esposa de Saúl ‘el Canelo’ Álvarez y cómo fue su historia de amor?

Fernanda Gómez es una modelo, influencer y empresaria mexicana. Se casó con Saúl ‘el Canelo’ Álvarez en 2021. Tienen dos hijos en común. Su historia de amor comenzó en 2016.

Según lo que ambos han contado, se conocieron en un restaurante. Él estaba comiendo con unos amigos y ella se acercó a pedirle una foto. La química entre ellos fue instantánea y al poco tiempo empezaron a salir.

Si bien el romance inició en 2016, decidieron hacerlo público hasta 2017. En ese mismo año, nació su primera hija. En 2018, tuvieron una breve separación, pero lograron reconciliarse. Tres años después decidieron casarse en Nayarit. Hace apenas unos meses, le dieron la bienvenida a su segunda hija en común.

Recordemos que el boxeador tiene otros tres hijos de relaciones anteriores. Por lo que se ha logrado ver en público, Fernanda tiene una muy buena relación con sus hijastros.

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