Ángela Aguilar tomaría fuerte decisión ante supuesto divorcio con Nodal; su mamá la apoya con ¿indirecta?

A poco de que cumplan dos años de casados, Ángela Aguilar y Christian Nodal enfrentan rumores que apuntan a una posible separación. Según ha circulado en los últimos días, la pareja estaría al borde del divorcio por todo el escándalo que se desató por el estreno de ‘Un vals’.

En medio de todo esto, se dice que la hija de Pepe Aguilar presuntamente habría tomado una fuerte decisión. En tanto que su mamá, Aneliz, reaparece con un mensaje de apoyo que muchos han considerado como una indirecta para Nodal. Te contamos todos los detalles.

Ángela Aguilar y su mamá / Redes sociales

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¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se van a divorciar?

Los rumores de divorcio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron hace algunos días, luego de que se estrenara el video de ‘Un vals’, en el que aparece una modelo muy parecida a Cazzu, ex de Nodal.

Se dijo que presuntamente Ángela estaba muy afectada por todo esto, principalmente por las burlas y críticas en redes sociales. A la par de esto, el Javier Ceriani reportó que, presuntamente, el cantante la estaría engañando con una dominicana.

Todo esto se dio poco después de que Christian anunciara que su boda religiosa se pospondría. Si bien explicó que querían esperar a que la inseguridad en Zacatecas, lugar donde llevaría a cabo el evento, disminuyera.

Hay muchas versiones de cómo se habría dado la separación; algunas dicen que Christian presuntamente abandonó su casa en Houston por pedido de ella, mientras que otras apuntan a que ella fue quien presuntamente dejó su residencia y se fue a “refugiar” a la mansión de sus padres. No obstante, todas concuerdan en que ya estarían al borde de la ruptura definitiva. También se especuló que, supuestamente, ella habría intentado quitarse la vida.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado ante esta situación. En tanto que un colaborador de ‘Despierta América’ sostiene haber tenido comunicación con ellos y que la separación sería una completa mentira.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

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¿Qué decisión presuntamente tomó Ángela Aguilar ante los rumores de divorcio con Nodal?

Recientemente, el periodista Gabriel Cuevas informó que, presuntamente, Ángela Aguilar ya habría tomado una decisión ante los rumores de divorcio con Christian Nodal. Según el comunicador, la joven se reunió recientemente con expertos para limpiar su imagen.

Aparentemente, Ángela no desea que las polémicas personales interfieran con su nuevo proyecto musical.

“A mí me cuentan que Ángela está aquí, que el lunes tuvo una junta por lo de su nuevo equipo con los que están trabajando, están haciendo una estrategia de relanzamiento, lo que viene con su proyecto musical”. Gabo Cuevas

Y agregó: “Incluso me cuentan, que los Aguilar están solicitando los servicios de Álvaro Gordoa, para trabajar en la imagen pública de Ángela. Yo sí creo que al trabajar el equipo en una estrategia para recuperar la carrera de Ángela, yo siento que toda esta historia de que están separados, podemos llegar a empatizar con la tragedia de Ángela”.

Incluso, mencionó la posibilidad de que la separación de Nodal pudiera ser una mera estrategia para que la joven pudiera ganarse la simpatía del público: “Yo siento que esta estrategia que están construyendo para generar empatía con Ángela, porque hay público que está generando empatía porque todo lo dio por el hombre y no cambió”, resaltó.

¿Mamá de Ángela Aguilar lanzó indirecta contra Nodal?

A través de redes sociales, Aneliz Álvarez, mamá de Ángela Aguilar, mostró su apoyo a la joven. Y es que, en sus historias de Instagram, posteó el más reciente sencillo de su hija, ‘China de los ojos negros’, una reinterpretación de la canción de su abuelo, Antonio Aguilar.

Si bien no contenía ningún mensaje, muchos creen que esta acción es su manera de decir que se solidariza con su hija no solo en su carrera musical, sino en todos los problemas personales que ha atravesado desde que se casó con Nodal.

Cabe destacar que, según se ha reportado, Christian dejó de seguir a su suegra en Instagram después de que esta le reclamara por todo el escándalo que provocó el video ‘Un vals’.

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