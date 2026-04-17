¿Nodal y Ángela Aguilar están separados? Revelan que el video “Un vals” provocó gritos ¿y la ruptura definitiva?

Tras el estreno del video “Un vals”, Ángela Aguilar y Christian Nodal presuntamente estarían viviendo una separación marcada por reclamos, gritos… y la intervención directa de Pepe Aguilar. Desde hace días, el nombre de ambos cantantes no ha salido de las tendencias. El lanzamiento del sencillo “Un vals”, que supuestamente estaba dedicado a la cantante, desató una polémica que creció como bola de nieve y hoy tiene al matrimonio envuelto en rumores de separación.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal presuntamente estarían separados tras el estreno de “Un vals”?

De acuerdo con versiones difundidas, la separación presuntamente de Ángela Aguilar y Christian Nodal tendría su origen directo en el video oficial de “Un vals”. Lo que debía ser un gesto romántico terminó generando incomodidad, enojo y una fuerte discusión.

En el programa “En shock”, el periodista Jorge Carbajal aseguró que la molestia de Ángela presuntamente no fue menor y que incluso Pepe Aguilar también expresó su descontento. La situación se habría agravado luego de que Nodal publicara un mensaje deslindándose del material, en el que afirmó no ser dueño ni siquiera de su nombre artístico.

Carbajal explicó que ese mensaje habría sido interpretado como una forma de evadir responsabilidades, especialmente por la presencia de una mujer en el video que, según usuarios en redes sociales, tenía un parecido físico con Cazzu, lo que desató burlas y críticas contra Ángela Aguilar.

”¿Por qué? Porque, como yo se los dije, Ángela estaba muy enojada, y con justa razón. Quedó muy mal como esposa, quedó como la burla de todo el mundo, y lo vimos en redes sociales: la burla de todo el mundo” Jorge Carbajal

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Abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Christian Nodal en la UANL; la cantante estaba ahí. / IG

¿Qué dijo Jorge Carbajal sobre la fuerte pelea presuntamente entre Nodal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar?

Jorge Carbajal fue contundente al hablar del momento que atraviesa la pareja. En una transmisión en redes sociales afirmó que la situación escaló rápidamente y que las discusiones fueron tan intensas que hoy presuntamente estarían viviendo separados.

“Fue tan fuerte todo, que el día de hoy, hermanitas, el día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Están separados. Ángela no quiere saber nada. Y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contento de que Ángela no quiera saber nada”, dice Jorge Carbajal.

Además, explicó que el cantante habría quedado a la expectativa de lo que decida su esposa sobre el futuro del matrimonio. Según Carbajal, Nodal estaría en una posición pasiva, esperando que sea Ángela quien tome la decisión final, consciente de las consecuencias mediáticas que vendrían después.

“Según me dicen, lo que Nodal quiere es que Ángela sea quien tome la decisión de terminar. Él no quiere dar el primer paso, porque sabe lo que vendría después.” Jorge Carbajal

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Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Pepe Aguilar intervino en el conflicto entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Uno de los puntos que más ruido ha generado es la supuesta intervención de Pepe Aguilar, quien, según los reportes, presuntamente habría defendido a su hija de manera contundente.

Carbajal afirmó que el cantante se acercó a Nodal visiblemente molesto, reclamándole que la hubiera expuesto públicamente: “Hubo gritos, pleitos y mentadas… hubo de todo. Pepe Aguilar ya habría entrado al quite para defender a su hija. Fue y le gritó a Nodal; le dijo: ‘No te pases con mi hija, la pusiste en ridículo frente a todo el mundo. Estamos tratando de limpiar su imagen y vienes tú a hacer otro escándalo’”. Pero lo más fuerte es que aseguran que los gritos, las mentadas y los reclamos presuntamente entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar fueron tan intensos, que hoy están separados.

Todo esto habría ocurrido mientras intentaban frenar el impacto negativo en la imagen de Ángela, que en redes sociales se convirtió en blanco de burlas tras la polémica del video.

Así lo dijo Jorge Carbajal:

¿Corrieron a Christian Nodal de la casa que compartía con Ángela Aguilar? Esto es lo que se dice

A los rumores se sumó la versión del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que la separación sería un hecho y que incluso Christian Nodal presuntamente habría salido de la casa que compartía con Ángela Aguilar.

“Llegó el momento en que Christian Nodal, me cuentan, no lo puedo confirmar, pero lo corrieron de la casa, se veía venir”, dijo el conductor.

Infante coincidió en que el video de “Un vals” fue la gota que derramó el vaso y que también influyó el manejo de la carrera del cantante. Aunque aclaró que no hay confirmación oficial, sostuvo que la relación se encuentra completamente fracturada.

En medio de todo esto, Christian Nodal declaró recientemente que su boda religiosa con Ángela Aguilar fue pospuesta, argumentando problemas de inseguridad en México, hecho que hoy cobra un nuevo significado ante los rumores de distanciamiento.

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han salido a dar su versión, pero fuentes cercanas aseguran que el matrimonio atraviesa uno de sus momentos más delicados y que la separación es real, aunque no se sabe si será definitiva.

Así lo dijo Gustavo Adolfo Infante: