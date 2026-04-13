Nodal no le ha pagado a Dagna Mata por protagonizar su video ‘Un vals’, ¿ella va a demandar? ¡Harán otro clip!

En los últimos días, el nombre de Dagna Mata se ha hecho tendencia en redes sociales tras aparecer en el videoclip de ‘Un vals’, el nuevo sencillo de Christian Nodal. Y es que muchos afirman que su físico es muy parecido al de Cazzu, expareja del mexicano.

La polémica creció más después de que Mata compartiera un detrás de cámaras del proyecto, pero con el tema ‘Con otra’, el cual, según se ha especulado en internet, sería el éxito que la argentina le habría “dedicado” a Ángela Aguilar.

A raíz de toda la polémica, Dagna le concedió una entrevista al paparazzi Jordi Martin, en la que no solo confiesa todo lo que ha vivido por esta controversia, sino que también destapa que el equipo de Christian no le ha pagado por su participación en el videoclip. ¿Se viene otra demanda para el mexicano? Esto es todo lo que dijo.

Video ‘Un vals’ / Redes sociales/Mezcalent

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¿Quién es Dagna Mata, la modelo que protagonizó el video de Christian Nodal?

Dagna Mata es una influencer y modelo originaria del Estado de México que actualmente vive en España. Si bien ahora está en medio de la polémica por su aparición en el video ‘Un vals’, ya tiene experiencia trabajando con otros famosos como Nicki Nicole y Kenia Os.

Cuando explotó la controversia, Dagna subió un video en el que se dijo triste por la forma en la que se está involucrando a Cazzu en todo este asunto. También señaló que su aparición en la producción de Christian Nodal fue un trabajo más por el que se siente “agradecida”.

Mucho se ha dicho sobre cómo fue que contrataron a Mata para este proyecto. Entre las teorías principales estaba que el propio Nodal la escogió por su parecido a su ex, pues era consciente de que daría mucho de qué hablar y sería publicidad para su proyecto.

No obstante, el director del video rompió el silencio y aseguró que Christian no estuvo involucrado en la contratación de los modelos. Sostuvo que la intención no era generar polémica y no creyó que el aparente parecido entre Dagna y Cazzu fuera relevante para el público. Muchos usuarios no creen en esta versión.

Video ‘Un vals’ / Redes sociales/Mezcalent

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¿Por qué Dagna Mata dice que Christian Nodal no le ha pagado por aparecer en el video ‘Un vals’?

En una entrevista con Jordi Martin, la modelo Dagna Mata comenzó diciendo que ha recibido muchos mensajes de odio desde su aparición en el video ‘Un vals’, algo que considera injusto, pues solo hizo su “trabajo”.

Incluso, contó que ni siquiera le informaron que protagonizaría el proyecto. Según su versión, solo le comentaron que estaría bailando con un hombre, por lo que llegó a pensar que sería solo una “extra”.

Admitió que este proyecto le trajo muchos problemas. Más allá de los ataques en redes sociales, el equipo de Nodal, supuestamente, no le ha pagado. Aparentemente, la grabación culminó en febrero y le dijeron que le iban a pagar a finales de ese mes. No obstante, no ha tenido respuesta, por lo que ha optado por iniciar acciones legales.

“(Me dijeron que me iban a pagar) En 30 días (y han pasado 90 días). Sí, ya estoy con mis abogados, pero, por ahora, no puedo dar más detalles. Me ha repercutido bastante. He recibido muchísimo acoso”. Dagna Mata

Además de la falta de pago, reveló que le han pedido firmar un “contrato de confidencialidad” para que no publique nada sobre el asunto: “Han querido que no diga nada, pero al final esto ha tenido mucha repercusión en mi trabajo”, puntualizó.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar al video de ‘Un vals’ de Christian Nodal?

De acuerdo con Dagna Mata, le ha llegado información de que las cosas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían “salido de control”. Presuntamente, la cantante estaría “muy mal” por todo esto.

Finalizó reiterando que su intención no era perjudicar a nadie al participar en el videoclip y que simplemente estaba haciendo su “trabajo”.

Cabe resaltar que, según información de Javier Ceriani, Christian Nodal y su equipo presuntamente han decidido regrabar el video musical para evitar más controversia. El periodista también reveló que, presuntamente, la familia Aguilar está muy molesta con el cantante, principalmente Pepe Aguilar, quien ya lo confrontó y le exigió que “solucionara esto”.

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