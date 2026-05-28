¿Alicia Villarreal retira la demanda contra Cruz ‘N’? Abogado anuncia importante giro en el proceso legal

Hace poco más de un año, Alicia Villarreal demandó a su exesposo, Cruz ‘N’. La exvocalista del grupo ‘Límite’ acusó al productor musical de haberla agredido de forma física y psicológica. Lo que parecía una guerra legal interminable podría llegar a su fin muy pronto. Y es que el abogado de ella dio una serie de declaraciones que le darían al caso un giro de 180 grados. Esto fue lo que dijo.

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Cruz ‘N’ fue demandado por presunta violencia intrafamiliar / Mezcalent

¿Qué ha pasado con la demanda de Alicia Villarreal contra Cruz ‘N’ por presunta violencia?

En 2025, Alicia Villarreal interpuso una demanda contra su exesposo por presunta violencia intrafamiliar, robo y tentativa de feminicidio en Nuevo León. La autoridad solo aceptó el delito de violencia y Cruz ‘N’ fue vinculado a proceso.

Si bien el productor musical estuvo en riesgo de ir a la cárcel en un par de ocasiones por no asistir a las audiencias, al final ha podido seguir su caso en libertad. Una de las condiciones del juez para que esto fuera posible fue que no se acercara a Alicia.

En múltiples ocasiones, tanto la cantante como su abogado, Gerardo Rincón, han afirmado que las autoridades no han sido imparciales. En medio de todo esto, Villarreal también inició un proceso por difamación contra el padre de sus hijos y contra Francisco Cantú.

“Sigo con lo mismo, sigo con la lucha de lo que he estado haciendo. Lo único que les puedo decir es que siento que no se vale, no se valen las injusticias ni las mentiras contra las mujeres”, manifestó.

Por su parte, Cruz ha insistido en su inocencia. A través de redes sociales y ciertas declaraciones públicas, se ha dicho muy confiado en que la “justicia revelará la verdad”.

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Alicia Villarreal demandó a su exesposo, Cruz N / Mezcalent

Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ podrían llegar a un acuerdo, revela su abogado

Recientemente, el abogado de Alicia Villarreal, quien se ha dicho estar en la lucha para que su clienta obtenga justicia, sorprendió a todos al decir que podría haber un acuerdo entre la cantante y Cruz ‘N’.

En una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, contó que la defensa del productor musical, presuntamente, se acercó en busca de una conciliación para concluir el caso legal.

“El día 20 tuvimos una audiencia en Monterrey, Nuevo León, virtual. Quedamos en buscar un espacio más adelante para platicar con la contraparte. Ellos nos están pidiendo buscar una solución para este tema”. Abogado de Alicia Villarreal

Gerardo Rincón, representante de Villarreal, señaló que iban a analizar la propuesta y, si es favorable para su clienta, podría considerarla. Y es que, aparentemente, tanto Alicia como Cruz desean terminar todo el asunto por los hijos que tienen en común.

“Vamos a analizarla. Que lo vea también la víctima para poder cerrar de forma rápida. Alicia está todavía analizando las cuestiones. Fue la representante del señor Cruz, estuvo presente en la audiencia. La idea es buscar una solución por los hijos. Vamos a ver qué pretenden estas personas”, indicó.

Finalizó comentando que hay una reunión programada para la próxima semana. Se espera que, en dicho encuentro, puedan ahondar con mayor detalle la propuesta. Hasta el momento, las partes involucradas no han hecho comentarios sobre el tema.

¿Cuántos hijos tienen Alicia Villarreal y Cruz ‘N’, su ahora exesposo?

Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ se divorciaron en agosto de 2025, tras poco más de 20 años de matrimonio. El hecho ocurrió unos meses después de que la cantante iniciara la demanda por presunta violencia. En palabras de la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’, había pedido la separación desde hacía varios años, pero él siempre se negó a firmar.

La ahora expareja tuvo un total de dos hijos durante su unión. Cruz aceptó como suya a Melenie Carmona, hija del matrimonio anterior entre Alicia y Arturo Carmona.

Actualmente, Alicia Villarreal está en una relación con el influencer Cibad Hernández. En tanto que el productor, aparentemente, se ha mantenido soltero.

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