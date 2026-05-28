¿Alicia Villarreal sí paga para sonar en la radio? Filtran AUDIO del productor Hugo Mejuto admitiéndolo

Hace unos días, el cantante Francisco Cantú contactó a TVNotas para contar que, supuestamente, Alicia Villarreal incurre en la ‘payola’. Este término es usado cuando un artista paga millones para que su música suene constantemente para aparentar ser popular.

Tras esto, Hugo Mejuto, productor que ha colaborado con Villarreal en proyectos como GranDiosas, negó todo. A raíz de esto, Cantú decidió mostrar los audios que lo confirmarían. Te contamos lo que se sabe.

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¿Por qué acusan a Alicia Villarreal de pagar para sonar en la radio? / Mezcalent

Francisco Cantú exhibe presuntos audios de Hugo Mejuto admitiendo Alicia Villarreal sí hace ‘payola’

A través de Instagram, Francisco Cantú, a quien Alicia Villarreal denunció en su momento por presunta difamación, exhibió la grabación de Hugo Mejuto hablando de la presunta payola que haría la cantante.

Previo a reproducirlo, el artista dejó claro que no era fabricado, sino obtenido de un chat que tenían. En dicho audio, aparentemente, se puede escuchar a Mejuto diciendo:

“Es con ‘GranDiosas’, donde está Alicia también. Tiene que ser un cover chin…, regional, buenos arreglos. Lo que me preocupa es ¿a qué le llamas radio? porque es un dineral. Alicia paga, creo, no te sé decir, cinco millones en México”, se escucha.

Tras ventilar la grabación, Francisco señaló que no miente y que tiene todo para “desenmascarar a los fraudulentos de Alicia y Hugo”.

Durante la entrevista con TVNotas, el cantante mencionó que, en su momento, había contactado a Mejuto para enseñarle una de sus canciones. No obstante, supuestamente este habría intentado “payolearlo”.

“Él siempre maneja los negocios así. Siento que su intención fue pedirme dinero para después ‘payolear’ una diferente cantidad en las radios, y al final quedarse con una parte y solventar sus gastos”, expresó.

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¿Qué dijo Hugo Mejuto sobre el audio exhibido por Francisco Cantú?

En una entrevista con la prensa, Hugo Mejuto fue cuestionado sobre el audio de Francisco Cantú, presunto exnovio de Dulce. En respuesta, simplemente insistió en que eran “fabricados”.

“Es fabricado, es mentira, es completamente falso. No es una conversación fluida. Es un audio fabricado. No puedo decir que es IA, pero sí es un audio fabricado. Tampoco le quiero dar mucha importancia” Hugo Mejuto

Cabe destacar que, hasta el momento, Alicia no se ha pronunciado ante esto. En tanto que Francisco insiste en que todo es verdad: “Hugo Mejuto es un ratero mentiroso. Él y Alicia son payoleros”, manifestó.

Hugo Mejuto responde al audio de Francisco Cantú / Redes sociales

¿Por qué Francisco Cantú habría expuesto a Hugo Mejuto?

En su conversación con TVNotas, Francisco Cantú reveló la razón por la que expuso a Hugo Mejuto y Alicia Villarreal, quien ha estado en controversia por la denuncia contra su exesposo, Cruz N’. Según el propio Cantú, lo hizo porque Mejuto, presuntamente, le quedó a deber dinero.

“Desde hace 3 años, Hugo Mejuto y yo tenemos un contrato, donde él me empeñó el nombre de GranDiosas. Me lo dejó como garantía por un préstamo de 45 mil dólares. Y a la fecha no me ha pagado. Me lo pidió para pagarle a Dulce (†)”, resaltó.

Incluso, el supuesto exnovio de Alicia Villarreal dijo considerar tomar acciones legales: “No tomé cartas en el asunto, ni lo he demandado, porque no había usado el nombre. Ahora que ya lo volvió a utilizar con un nuevo elenco, procederé legalmente. Él usa ilegalmente el nombre de GranDiosas. En Estados Unidos si dejas un nombre como garantía y no pagas, automáticamente puedes reclamar el nombre”, manifestó.

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