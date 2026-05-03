Arturo Carmona reacciona a que Alicia Villarreal y Cibad Hernández quieren ser papás: ¿Celos?

Arturo Carmona reaccionó a los rumores sobre que Alicia Villarreal y Cibad Hernández quieren convertirse en padres a través de un vientre subrogado, ¿qué dijo el ex de ‘la Güerita consentida’? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¿Alicia Villarreal enojada con Melenie? Así reacciono al saber que su hija celebró su cumple con Cruz ‘N’

Arturo Carmona habla de Alicia Villarreal y Cibad Hernández y su deseo de ser papás. / Redes sociales

¿Qué es un embarazo subrogado?

La gestación subrogada, que podrían realizar Alicia Villarreal y Cibad Hernández, es un acuerdo mediante el cual una mujer acepta llevar un embarazo para otra persona o pareja que tiene la intención de asumir la maternidad o paternidad del bebé al momento de nacer. De acuerdo con el Grupo de Información de Reproducción Asistida (GIRE), esta práctica también es conocida como “renta de úteros”, “gestación por contrato” o “maternidad subrogada”, aunque en su informe se utiliza el término gestación subrogada al considerarlo el más adecuado desde una perspectiva de derechos humanos.

Según GIRE, existen distintas formas en las que se lleva a cabo este proceso en el mundo. En la mayoría de los casos se emplean gametos de los padres intencionales o de donantes, aunque en algunos contextos la mujer gestante puede aportar su material genético. El acuerdo puede ser remunerado o no, dependiendo de la regulación y el contexto. Además, quienes recurren a esta práctica pueden ser parejas, personas solteras, nacionales o extranjeras, mientras que las mujeres gestantes pueden tener perfiles diversos, ya sea que sean familiares o no, con hijos o sin ellos.

No te pierdas: Melenie Carmona celebra su cumple con Cruz ‘N’ en medio de la polémica con Alicia Villarreal, ¿qué pasó?

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández quieren ser papás mediante un embarazo subrogado?

En medio de las polémicas sobre su futura boda con un Cibad Hernández, Alicia Villarreal salió a desmentir que se casen en un futuro, pero destacó que su amor hace que entre más inspirada al estudio para componer canciones.

“Tenemos ocho meses increíbles y eso también me ha dado para entrar al estudio llena de emociones, quiero hacer otra cosa diferente, sigo cantándole al desamor porque no me lo puedo despegar del alma, pero esta parte mía romántica está muy a flor de piel”, dijo Villarreal durante una conferencia de prensa.

Además, otro de los rumores que surgió es que la pareja busca convertirse en padres a través de un embarazo subrogado, pero hasta el momento la pareja se ha negado a dar declaraciones sobre el tema.

No te pierdas: ¿Cruz ‘N’ se burla de Alicia Villarreal? Tras proceso legal en su contra, hace polémico comentario: “No pegan”

Arturo Carmona fue cuestionado sobre Alicia Villarreal y Cibad Hernández y su intención de ser padres; así respondió. / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre que Alicia Villarreal y Cibad Hernández quieren ser papás?

Arturo Carmona ha criticado la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández, sobretodo porque su hija Melenie Carmona mostró su descontento por la nueva oportunidad que se dio en el amor su mamá.

Además, al ser cuestionado por la prensa sobre que Alicia Villarreal y Cibad Hernández quieren ser padres, Carmona respondió que prefiere no opinar de ese tema: “No, yo en la vida de cada quien ya no me meto, no sé...”.

No obstante, del tema que sí quiso hablar fue del pleito legal que aún enfrentan Villarreal y Cruz ‘N’, que inició públicamente en febrero de 2025. Ese mes, diversos medios reportaron que la intérprete habría sido hospitalizada tras una presunta agresión. Días después, durante un concierto, realizó la señal internacional de auxilio por violencia y posteriormente lo denunció por presunta violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos. En ese momento, declaró que llevaba tiempo sufriendo maltrato.

“Para mi hija no hay ninguna complicación, como lo he dicho en varias ocasiones, es un problema de dos, ellos saben sus verdades, ellos saben las causas de todo lo que está sucediendo, que ya tiene más de un año con este con esta situación que no le debe de afectar a los hijos y a mi hija tampoco”, puntualizó Carmona.

No te pierdas: Arturo Carmona explota; se lanza contra quienes lo llaman “mantenido” por su relación con Alicia Villarreal