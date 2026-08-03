¿Lis Vega estrena romance con Arturo Carmona? La actriz rompe el silencio y dice: “Es un tipazo”

Más de medio año después de que Lis Vega confirmó su ruptura con Rayito, la actriz de ‘Perfume de gardenia’ fue relacionada sentimentalmente con Arturo Carmona debido a la cercanía que mostraron en los últimos, pero ¿ella se niega a una nueva oportunidad en el amor?

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¿Lis Vega estrena romance? / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Lis Vega y Arturo Carmona?

Luego de que Arturo Carmona explotara contra Elisa Beristáin ante los constantes señalamientos sobre el presunto embarazo de su hija, el galán de telenovelas parece haber hecho las paces con la prensa a su salida de la obra de teatro en la que participa.

A bordo de su carro, el exesposo de Alicia Villarreal dio unas breves declaraciones a los medios en las que explicó que no va a generalizar la problemática que tuvo con una sola persona semanas atrás y reafirmó su buena relación con los medios; sin embargo, sus palabras no fueron las que causaron sorpresa.

En medio de su plática con la prensa, se pudo ver que estaba acompañado por Lis Vega, quien no dudó en saludar y dejar claro que su relación no va más allá de la amistad. “Vive por mi casa, somos vecinos”, expresó Carmona.

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Arturo Carmona y Lis Vega salen juntos del teatro. / Captura de pantalla

¿Lis Vega confirma romance con Arturo Carmona tras ser captados juntos?

Mientras estaban juntos, Lis Vega, quien podría subir al ring contra Niurka Marcos, explicó que se conocen desde hace más de 20 años y tienen una relación de amistad; sin embargo, ante los rumores, la situación volvió a ser puesta sobre la mesa en un nuevo encuentro con los medios.

De acuerdo con la exparticipante de La granja VIP, ese tipo de especulaciones suelen ocurrir debido a que ambos están solteros, pero negó que exista un romance. “Como él está soltero y es muy guapo y yo también estoy soltera, pero no”, explicó.

Posteriormente, volvió a dejar clara cuál es su relación con el papá de Melenie Carmona tras salir juntos del teatro “Yo estoy ahorita muy contenta sola, la verdad. A Arturo lo quiero muchísimo de años, lo admiro, es un tipazo, pero compartimos el mismo proyecto”.

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¿Por qué Lis Vega no se daría una oportunidad con Arturo Carmona?

De acuerdo con Lis Vega, es natural que a veces salga con Arturo Carmona porque “uno tiene cómo irse, o de repente tienes hambre y no quieres ir a cenar solo”, pero eso no significa que exista una relación sentimental.

Además, resaltó que por el momento disfruta de su soltería y considera que no puede iniciar una relación. “No te enamoras de una persona y en dos días te desenamoras; entonces, yo creo que ya hay ciertos códigos para entrarle a una relación, o querer conocer a alguien en ese plan, pues no, no tengo todavía la energía”, concluyó.

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