¿Niurka vs Lis Vega en Ring Royale 2? El reto que podría terminar en una brutal pelea

La fiebre por el boxeo de celebridades no deja de crecer y ahora suma un nuevo capítulo lleno de polémica, espectáculo y mucho morbo. Tras el impacto mediático de eventos como Ring Royale, donde figuras del entretenimiento se subieron al ring, el nombre de Lis Vega ha vuelto a acaparar titulares luego de lanzar un inesperado reto a Niurka Marcos.

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¿Lis Vega reta a Niurka Marcos a pelear en Ring Royale 2? Esto se sabe del posible combate

Todo ocurrió tras la reciente edición de Ring Royale, evento que reunió a celebridades como Karely, Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes se enfrentaron en el ring en medio de gran expectativa mediática.

En ese contexto, Lis Vega asistió como invitada y no pasó desapercibida. Durante entrevistas en la alfombra roja, la también actriz fue cuestionada sobre si se animaría a pelear, y su respuesta dejó a todos con la boca abierta: sí, pero con una rival muy específica.

La vedette no dudó en mencionar directamente a Niurka Marcos como la oponente ideal, dejando claro que el enfrentamiento sería más espectáculo que rivalidad personal, pero con suficiente intensidad para captar la atención del público.

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¿Qué dijo Lis Vega sobre Niurka Marcos y la pelea en Ring Royale? Revela si va en serio

Durante una charla con creadores de contenido, Lis Vega soltó la bomba que rápidamente se viralizó. Aunque aclaró que no existe un conflicto real entre ellas, sí dejó ver que el show sería garantía.

“Mi comadre Niurka estaría bien... esto es maravilloso para un espectáculo, creo que a la gente le gustaría mucho”. Lis Vega

La cubana dejó abierta la puerta a un enfrentamiento que ya muchos califican como “la pelea del año”.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron tras las declaraciones. La posible pelea entre Lis Vega y Niurka Marcos dividió opiniones y generó todo tipo de comentarios. Por un lado, hay quienes ya están listos para comprar el evento si se concreta y otros asegurando que Niurka podría “dormir” a Lis pues aseguran es más aguerrida.

Hasta ahora, Niurka Marcos no ha dado una respuesta oficial al reto de Lis Vega.

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¿Lis Vega y Niurka Marcos tuvieron pleito en el pasado? La historia del conflicto que revive la polémica

Entre Lis Vega y Niurka Marcos sí existieron momentos de tensión en el pasado, pero no una enemistad frontal como muchos imaginan. Durante años, Niurka lanzó comentarios críticos sobre la apariencia de Lis Vega, especialmente relacionados con sus cambios físicos, lo que encendió la conversación mediática y alimentó la idea de una rivalidad entre vedettes cubanas.

Sin embargo, el punto más delicado habría surgido cuando Lis Vega interpretó a Niurka en un proyecto televisivo, situación que generó incomodidad y cierto resentimiento por un tiempo. A pesar de eso, con los años ambas lograron suavizar la relación, dejando atrás los roces más fuertes.