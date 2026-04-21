Niurka admite brujería en La Mansión VIP; habitantes realizan “limpia” y Rey Grupero da fuerte testimonio

La salida de Niurka Marcos de ‘La mansión VIP’ continúa dando de qué hablar. Más allá de la actitud que mostró ante su expulsión, tomó fuerza el rumor de que, supuestamente, les hizo brujería a los habitantes del reality.

La propia vedette admitió haber “maldecido” a ciertos compañeros. A raíz de esto, los concursantes optaron por hacerse una “limpia” para liberarse de las “malas energías”, además de que Rey Grupero compartió un impactante testimonio sobre el tema. Esto es lo que se sabe.

Niurka sale de La mansión VIP / Redes sociales

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Así fue como Niurka admitió haber hecho brujería dentro de ‘La Mansión VIP’

Días antes de ser expulsada de ‘La mansión VIP’, Niurka Marcos comenzó a ser señalada de, supuestamente, hacerles brujería a los habitantes del reality. Según usuarios, la famosa hacía gestos con las manos que, aparentemente, son usados para “maldecir” a las personas.

Una vez fuera del show, la vedette compartió una historia en Instagram reconociendo que sí hizo esta práctica contra sus compañeros. Empezó diciendo que estaba orgullosa de ser “bruja” y aclaró que la gente malinterpretó el movimiento de sus manos.

La celebridad confesó que los abanicos que utilizaba sí llevaban “brujería”. Si bien no quiso mencionar mayores detalles, dejó ver que aquellos que los usaron podrían verse afectados.

“No se hace así la brujería, no pasándole nada más la manita así (en la cabeza)... Les voy a contar para que al menos se lleven algo, los abanicos sí llevaban brujería, siempre están curados. El que se abanicó con mi abanico, pues allá él. Cuando se abanica alguien con buena energía, no le pasa nada. El abanico, cuando viene cargado, lo que quita es a la mala leche. Le da en la madre a la gente cul…”. Niurka

Niurka / Redes sociales

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¿Por qué los habitantes de ‘La mansión VIP’ se realizaron una “limpia”?

Durante la noche del pasado 20 de abril, los habitantes de ‘La mansión VIP’ realizaron una especie de “ritual” para eliminar las “malas energías”. Incluso se hicieron una limpia con huevo.

Lo que más llamó la atención del público fue que un huevo, aparentemente, saliera podrido, causando mucha impresión entre los concursantes: “Salió negro”, expresó Queen Buenrostro.

Si bien algunos se mostraron escépticos y mencionaron la posibilidad de que haya sido “truqueado”, todos concordaron en que lo sacaran del recinto para evitar que cualquier “mal” se quedara.

Los habitantes de #LaMansiónVip se hicieron una limpia para quitarse las energías y "brujerías" de Niurka. ¡Lo impactante es que el huevo salió podrido! pic.twitter.com/F3QwzxY1ct — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 21, 2026

¿Rey Grupero también fue víctima de brujería por parte de Niurka?

En medio de todo esto, Rey Grupero usó sus redes sociales para compartir su experiencia con Niurka en ‘La casa de los famosos Telemundo’. Según el conductor, cree que la actriz le hizo brujería durante su estancia juntos en ese reality.

Según su versión, cuando Niurka salió del show, tanto él como otros habitantes comenzaron a sentirse mal, por lo que no descarta la posibilidad de que la vedette pudo “haberle hecho algo”.

“No sé, wey, (HotSpanish) báñate en agua bendita, haz lo que tengas que hacer porque te vas a sentir mal. Yo te lo digo porque nos pasó. Mira, cuando salió (de La casa de los famosos), ¿se acuerdan de que tenía tos Niurka?, cuando salió le dio una tos igualita a Mane y Caramelo. Caramelo se sintió muy cansado. No sé si subí el video en el que vomité peló… hasta nos escribió una expareja de Niurka para decirnos que nos hiciéramos una limpia”, manifestó.

Incluso plantó la posibilidad de que Bruno, el nuevo novio de la celebridad, estuviera bajo los efectos de la magia negra, pues no se le hace normal su comportamiento: “La conducta de Bruno está en mi helado”, indicó.

Fuertes declaraciones del Rey Grupero y su experiencia con Niurka en el reality de Allá Stars!! Q miedooooo... ✝️✝️🙅🏼‍♀️#lamansionvip pic.twitter.com/rdMrCgvH4M — Luana 🌻 (@rrrhh2025) April 20, 2026

¿HotSpanish demandará a Niurka por su salida de ‘La mansión VIP’?

La salida de Niurka de ‘La mansión VIP’ fue sumamente polémica. Al saber que era la primera expulsada del show, arremetió contra la producción y se llevó consigo a su novio, Bruno. La queja de la vedette fue que, supuestamente, se permitían agresiones en su contra y había favoritismo hacia Sol León y Eli Esparza.

Tras su eliminación, compartió una serie de historias denunciando que, supuestamente, el show era falso y que se rompieron muchas reglas del contrato que firmó. Horas después borró este material y se dijo que el equipo de ‘HotSpanish’ amenazó con demandarla si seguía hablando mal del show.

Esto fue confirmado por la propia celebridad, quien acusó al influencer de quererla silenciar. Si bien el creador de contenido no ha dicho nada acerca de esto, se reportó que, aparentemente, sí va a proceder legalmente contra ella. Al mismo tiempo, esta última también tomaría acciones legales.

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