¿Niurka y su novio Bruno Espino terminaron tras ‘La mansión VIP’? La vedette anuncia que su boda se cancela

En abril de 2025, Niurka Marcos anunció que estaba comprometida con su novio, Bruno Espino. En aquel entonces, dijo que la boda estaba programada para agosto de este año. No obstante, recientemente la llamada ‘Mamá Niu’ dio a conocer que la ceremonia estaba cancelada. ¿Acaso ya terminaron? Te contamos todo lo que se sabe.

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Niurka y Bruno Espino ya no se casan en agosto de 2026 / Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Niurka Marcos y su novio, Bruno Espino?

Niurka Marcos y Bruno Espino se conocieron en 2024, gracias a un amigo en común. Según el propio bailarín, la conquistó a “la antigua” y le pidió ser su novia formalmente. En agosto de ese año, hicieron pública su relación.

Al poco tiempo, comenzaron a vivir juntos en la casa de Mérida de ella. En 2025, se comprometieron durante una gala de ‘La casa de los famosos Telemundo All-stars’. Sin querer dar detalles, ella señaló que la boda estaba pactada para el 1 de agosto de este año.

Su relación ha dado mucho de qué hablar, principalmente en ‘La mansión VIP’. Ambos entraron al reality y todo parecía ir bien. Durante la primera semana, ella fue nominada. A raíz de esto, empezó a decir que el reality era fraude y había favoritismos.

Cuando se anunció su expulsión, forzó a Espino a irse con ella. Según declaró en aquel momento, no permitiría que le quitaran a su novio. Hasta el día de hoy, insiste en que el show de ‘HotSpanish’ supuestamente es falso.

Por otra parte, a Bruno lo señalaron de “mandilón”, “manipulable” y “el perro de Niurlka”. El famoso ha asegurado que salir voluntariamente con su pareja fue una decisión propia.

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Niurka y Bruno Espino en ‘La mansión VIP’ / Redes sociales

¿Qué pasará con la boda entre Niurka Marcos y Bruno Espino?

En un reciente encuentro con la prensa, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ dio a conocer que su boda se cancelaba. Si bien se podría pensar que se debe a una ruptura o una crisis, la realidad sería mucho más sencilla.

Según Niurka, ambos tienen agendas de trabajo muy apretadas que no les dejan tiempo de planear una boda. Debido a ello, decidieron “aplazarla”. No mencionó una fecha tentativa. También dejó claro que su noviazgo va viento en popa.

“La boda va a esperar. Sí queremos casarnos, pero estamos juntos y felices. Estamos viviendo como marido y mujer. Tenemos muchísimos compromisos que ahora tienen prioridad. Vivir la aventura de la boda, la vivimos en cualquier momento. Nosotros también trabajamos, trabajamos para un equipo de empleados que viven de nosotros”. Niurka

Sus declaraciones causaron mucha controversia en redes sociales. Algunos internautas quedaron satisfechos con la explicación, mientras que otros siguen insistiendo en que la boda se aplazó por otro motivo.

¿Quiénes son Niurka Marcos y Bruno Espino?

Este es el perfil de Niurka Marcos:

Niurka Marcos es una vedette y actriz de origen cubano,

Actualmente tiene 58 años.

Se mudó a México y comenzó su carrera artística al protagonizar ‘Velo de novia’.

Ha estado en grandes producciones como ‘Salomé’ y ‘La fea más bella’.

En los últimos años, se le ha visto en realities. Estuvo en dos versiones de ‘La casa de los famosos Telemundo’.

Tiene un total de tres hijos: Kiko, Emilio y Romina.

Se ha casado en tres ocasiones. Sus maridos han sido Juan Osorio, Bobby Larios y Yanixán Texido.

Este es el perfil de Bruno Espino:

Bruno Espino es un bailarín, modelo y actor.

Es 20 años menor que Niurka.

Supera los 44 mil seguidores en Instagram.

También comparte contenido sobre rutinas de ejercicio y presentaciones.

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