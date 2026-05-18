¿Por el amor de Niurka? Bruno Espino y Bobby Larios se subirían al ring para una pelea de box: ¿Cuándo sería?

La polémica vuelve alrededor de Niurka Marcos, pero esta vez no solo por sus declaraciones, sino también por el mensaje lanzado por su actual pareja, Bruno Espino, quien retó públicamente a una pelea de box al actor y cantante Bobby Larios. ¿Cuándo se cumpliría?

Niurka Marcos y Bruno Espino posan enamorados tras anunciar su boda en 2026. / IG

¿Cuál fue el reto que Bruno Espino le lanzó a Bobby Larios?

La propuesta de Bruno Espino, pareja actual de Niurka, surgió durante una entrevista para el programa De primera mano y rápidamente generó reacciones entre seguidores del espectáculo mexicano.

Durante la conversación, Bruno Espino aseguró que está dispuesto a participar en algún evento de box entre celebridades y enfrentarse físicamente a Bobby Larios. El bailarín incluso afirmó que el actor evitó responder al desafío, situación que interpretó como una señal de temor.

Y se quedó callado, no dijo nada, se rajó, tiene miedo. Bruno Espino

Aunque la respuesta presuntamente habría sido negativa, Gustavo Adolfo Infante insistió en la pelea, pregúntandole a Espino sí él seguía con la idea de pelear: “ Yo sigo en pie ”, respondió el bailarín. ¿Será que los veremos próximamente en el ring?

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Niurka y Bruno Espino se casarán / IG: @telemundorealities / @niurka.oficial

¿Qué dijo Niurka Marcos sobre una pelea entre Bobby Larios y Bruno Espino?

La hipotética pelea de box entre Bobby Larios y Bruno Espino es esperada con ansias por la propia Niurka Marcos, pues así lo hizo saber en plena entrevista.

Mientras los conductores le preguntaban a Bruno sobre las posibilidades de que esto se lleva a cabo, la cubana respondió de manera efusiva ante una pelea entre ambos famosos:

A mí me encantaría, yo hasta lo cocheo y le llevo la toallita, el cubito para que escupa y todo, para ver cómo se lo madr34. Niurka Marcos

Las declaraciones de Bruno Espino también provocaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios consideran que podría convertirse en uno de los eventos más comentados dentro del espectáculo mexicano.

Aunque no hay respuesta oficial de Bobby Larios, muchos esperan que el combate pueda llevarse a cabo.

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¿Bobby Larios lanzó críticas a Bruno Espino y Niurka Marcos tras su participación en La mansión VIP?

La tensión entre los involucrados aumentó después de que Bobby Larios arremetiera contra Bruno Espino y Niurka, tras su salida de La mansión VIP, proyecto de HotSpanish:

Es un payaso, hoy por hoy es un payaso y al muchacho, desafortunadamente, se lo está llevando entre las patas. Póngase las pilas, mi querido Bruno, ponte las pilas, brother. Utiliza las cosas buenas y positivas. Vas a quedar mal. Bobby Larios

Aunque Bobby Larios alcanzó gran popularidad por su relación sentimental con Niurka Marcos, también ha desarrollado una trayectoria como actor, bailarín, cantante, locutor, director de orquesta y coach. Su historia de amor con la vedette inició en 2003.

Hasta ahora no existe confirmación oficial de alguna pelea ni detalles sobre empresarios interesados en concretar el evento.

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