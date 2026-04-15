Niurka es criticada por sus pies: ¡Se fijaron en todo! “Como trae las patrullas”, dicen | VIDEO

Niurka entró a La mansión VIP, pero ahora no protagonizó ninguna pelea ni polémica, sino que lo que llamó la atención fueron sus pies, ¿por qué? Te contamos todos los detalles sobre la cantante y actriz.

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Se le van encima a Niurka por sus pies. / Facebook: Niurka Marcos

¿De qué se trata La mansión VIP?

Niurka forma parte de La mansión VIP, el reality show que organizó el influencer HotSpanish, quién declaró a TVNotas que se distingue de La casa de los famosos y La granja VIP es “el concepto, la manera en la que el público apoyará a sus creadores, las puntuaciones. No habrá confesionario. Estarán unos guardias protegiendo mi casa. Durará 30 días y los colores no serán aseñorados, sino juveniles. En otros formatos permiten alcohol una vez a la semana, pero aquí será un poco más accesible. Habrá barra libre los viernes. La gente enloquecerá”.

“Desde el día uno, la gente tendrá la oportunidad de votar por su favorito a través del Super Chat de YouTube, donde los puntos serán acumulables. Se manejarán hashtags de los creadores. Se harán dinámicas para ganar puntos a partir de metas. Por ejemplo, si se acumulan 5 mil puntos en el Super Chat, ese día llegará un chef privado a hacerles de comer. Como si fuera una súper batalla de TikTok durante 1 mes”, dijo el influencer.

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La mansión VIP es el reality show organizado por HotSpanish. / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué le pasó a Niurka en los pies y por qué los criticaron en redes?

En una la transmisión del reality La mansión VIP, Niurka fue captada mientras descansaba, recostada en una camilla al aire libre. En la imagen se observa que tiene colocadas rodajas de pepino sobre sus ojos mientras permanece relajada, vistiendo un conjunto de dos piezas con estampado colorido.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus pies, donde usuarios en redes sociales comenzaron a comentar detalles físicos visibles, en particular, algunos señalaron la presencia de juanetes, así como presuntos hongos. Aunque algunos la defendieron porque señalaron que toda la vida ha bailado, las criticas no faltaron:



“Tan mamucas y como trae las patrullas”

“Le han de doler sus piecitos”

“Guácala”

“Nadie le nota los champiñones”

“Qué tronco de juanete”

“Ching* de hongos”

“Qué miedo”

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¡Le llueven comentarios! Niurka y el detalle en sus pies que todos notaron. / Redes sociales

¿Qué son los juanetes como los que tiene Niurka?

Los juanetes como los que tiene Niurka son una bolita que aparece en la base del dedo gordo del pie. Esto pasa cuando los huesos de esa zona se mueven de su lugar y el dedo gordo empieza a inclinarse hacia los otros dedos. Según Mayo Clinic, ese cambio hace que la articulación sobresalga y que la piel se vea enrojecida o cause dolor.

Este problema puede aparecer por usar zapatos muy apretados o angostos, pero también tiene que ver con la forma del pie o algunas enfermedades como la artritis. Incluso, no solo ocurre en el dedo gordo, ya que también pueden salir en el dedo pequeño, aunque en menor tamaño.

Entre las señales más comunes están la inflamación en la zona, dolor que puede ser constante o por momentos, dificultad para mover el dedo y la aparición de callos por el roce entre los dedos, estos síntomas ayudan a identificar los juanetes y entender por qué pueden causar molestias al caminar.

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