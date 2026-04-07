Niurka le responde a Lis Vega sobre pelea en Ring Royale 2: ¿se calienta el ring con un duelo de vedettes?

Niurka Marcos respondió al reto de Lis Vega de subirse al ring para pelear rumbo a la segunda edición de Ring Royale, ¿será que las cubanas protagonizarán uno de los combates más polémicos? Te contamos todos los detalles.

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¿Niurka vs Lis Vega en Ring Royale 2? La vedette rompe el silencio sobre el reto. / Redes sociales

¿Cómo retó Lis Vega a Niurka a pelear en el ring?

Lis Vega asistió a Ring Royale, donde Alfredo Adame, Aldo de Nigris y Marcela Mistral se coronaron ganadores tras derrotar a Carlos Trejo, Nicola Porcella y Karely, respectivamente, los nombres para las siguientes peleas comenzaron a sonar y los cuestionamientos también, en uno de ellos, creadores de contenido le preguntaron a la cubana si se subiría al ring y contra quién.

“Mi comadre Niurka estaría bien... esto es maravilloso para un espectáculo, creo que a la gente le gustaría mucho”. Lis Vega.

La actriz dejó la posibilidad abierta al encuentro en el ring contra Niurka Marcos, que algunos ya califican como “la pelea del año” en Ring Royale 2, que Poncho de Nigris confirmó que se llevará a cabo en marzo de 2027.

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Ring Royale 2: Niurka reacciona al posible enfrentamiento con Lis Vega. / Redes sociales

¿Qué dijo Niurka sobre el reto de Lis Vega?

En entrevista con De primera mano, la actriz y cantante Niurka destacó que le respondió a Lis Vega sobre la invitación de subirse al ring y recordó por su paso por la lucha libre, donde aprendió a hacer llaves y hasta lanzarse de la tercera cuerda.

“Yo sé, primero que nada le dije a Lis que no sabía que tenía ganas de meterme un par de putaz*s, le dije que si quería, yo la invitaba en privado para no humillarla, pero no, en el ring no, porque cuando hice esa aventura de mi cápsula de artista y me puse a luchar, dimos muchísimo show y triunfamos, eso era diferente porque era cuidado, me enseñaron a hacer las llaves, la tirada de la tercera cuerda y todo para dar un buen show a la audiencia”. Niurka.

Asimismo reiteró su rechazo a la invitación de subirse al ring con Lis Vega porque, dijo, “el box es 50-50, golpe para allá y para acá, hasta ver quién tira en el piso a quién y yo no voy a perder esta cara tan bella, con esta cantidad de años, ¿por qué me voy a hacer eso si yo me quiero tanto?”.

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¡Tiembla Ring Royale 2! Niurka reacciona al reto de Lis Vega y esto dijo. / Redes sociales

¿Cómo surgió la rivalidad entre Niurka Marcos y Lis Vega?

Durante una emisión del programa SNSerio, la vedette Niurka Marcos fue cuestionada sobre los cambios físicos de la también actriz y cantante Lis Vega. En su respuesta, dijo: “Mucho, mucho. Se dio en la madre. No jodas. Qué pe... Ella era muy linda, no ma... Exageró en todo, ahorita en esa (imagen) se ve bien, hay una en que se le ven los pómulos así, que parece payasito. Lis Verga tenía una cara natural bella”.

Por su parte, en 2022, Lis Vega explicó en distintas entrevistas que comenzó a utilizar ácido hialurónico en los labios tras una caída ocurrida en el teatro, ya que no le agradaba una protuberancia que le quedó a raíz del golpe. En ese contexto, también mencionó que le gustan los labios gruesos, decisión que forma parte de los cambios que ha realizado en su imagen.

Fue entonces cuando Niurka abordó el tema en una entrevista con Mayeli Alonso, donde señaló: “Es un ventrílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso”.

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