Carlos Trejo lanza reto a Poncho de Nigris luego de que lo llamara “necesitado”; influencer reacciona

Una nueva polémica surge entre Carlos Trejo y Poncho de Nigris. Como se sabe, este último contrató al ‘Cazafantasmas’ para que peleara contra Alfredo Adame en el ‘Ring Royale’, evento que se llevó a cabo el pasado 15 de marzo, en la Arena Monterrey.

Aunque al principio Trejo simplemente aceptó su derrota y agradeció la oportunidad de estar en el evento, con el tiempo empezó a hacer fuertes acusaciones. Dijo que, supuestamente, hubo un golpe ilegal y que había pagos pendientes.

En medio de la guerra de dimes y diretes que ambos han protagonizado por este tema, Carlos lanza un contundente reto hacia el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’. Te contamos lo que está pasando.

Ring Royale / Redes sociales

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¿Por qué Poncho de Nigris llamó “necesitado” a Carlos Trejo?

En su momento, Carlos Trejo dijo que, presuntamente, la organización del ‘Ring Royale’ no había cubierto los gastos derivados de su viaje y alojamiento en Monterrey.

“Señor Vargas, ya venga a pagar, por favor. Hoteles y hospedaje, porque si es un relajo y me quedaron a deber dos boletos de avión”, expresó.

También sostuvo que la victoria de Adame no había sido del todo justa: “Una victoria robada. En cualquier lugar, ese codazo descalificaba; fue una victoria robada, pero yo no iba ni a ganar ni a perder, yo iba con la intención de sacar ese coraje. Me di cuenta de que todavía tengo ese sentimiento humano cuando lo vi muy mal… la idea era protegerlo”, manifestó.

Recientemente, Poncho de Nigris fue cuestionado sobre el tema. En respuesta a esto, tachó a Trejo de “necesitado” y hasta ventiló que, supuestamente, tuvieron que vigilarlo para que no se “escapara” del hotel donde se estaba hospedando.

“Le decía a Vargas, llegando a Monterrey, le metemos seguridad (a Carlos Trejo) y todo, para que no se vaya porque va a venir por dinero y se va a ir. Andaba necesitado. Nos cambió algunas cosas”, expresó.

Carlos Trejo / Mezcalent

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¿Cuál fue el reto de Carlos Trejo para Poncho de Nigris?

A través de un video para redes sociales, Carlos Trejo expresó que lo ocurrido en el ‘Ring Royale’ “ya es vuelta a la página”. No obstante, dejó claro que no permitiría más “difamaciones” y/o ofensas hacia su persona.

“Veo que sigues blasfemando en contra mía; ahora resulta que me pusiste seguridad para que no me fuera con el dinero, pero qué mentiroso y hocicón eres. Yo llegué, cobré, me subí, peleé y me fui, pero aún quedaron a deber hoteles y comidas, los cuales tuve que presionar para que pudieran pagarlos en distintos programas de televisión”, manifestó.

Además de llamarlo “ratero”, lo retó a reunirse con él en un lugar de la CDMX para que le mostrara las “pruebas” que confirmen todo lo que ha dicho en su contra.

“Pero sabes qué, creo que ya nos hartamos los dos, te reto este 16 de junio, a buscar un lugar en la Ciudad de México salón, un hotel, robaste lo suficiente para que puedas pagar y para que puedas demostrar que soy un mentiroso, saca tus pruebas y yo saco las mías; si tú tienes la razón, yo me disculpo contigo, pero si yo tengo la razón, quiero una disculpa pública, porque se va a invitar a la prensa y al público en general porque ya los involucraste”. Carlos Trejo

¿Cómo respondió Poncho de Nigris al reto de Carlos Trejo?

Como era de esperarse, el video de Carlos Trejo se viralizó rápidamente, siendo comentado por internautas con posturas distintas. Entre los comentarios, se destacó el de Poncho de Nigris, quien le pidió al ‘Cazafantasmas’ que ya superara el ‘Ring Royale’.

“Ya se acabó tu participación, ya ponte a atrapar fantasmas. Ya dale vuelta. TQM”, se lee.

Todo indica que Poncho no toma en serio el reto de Trejo y, probablemente, no lo va a aceptar. Hasta ahora, Carlos no se ha pronunciado.

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