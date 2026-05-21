¿Poncho de Nigris vs Cibernético? La rivalidad explota y el luchador lanza feroz amenaza rumbo a Ring Royale

La guerra entre Poncho de Nigris y Cibernético volvió a explotar y ahora podría terminar arriba de un ring. Lo que comenzó hace más de 20 años como una rivalidad mediática en televisión, hoy se convirtió en uno de los pleitos más comentados en redes sociales luego de que el influencer retara públicamente a la leyenda de la lucha libre para enfrentarse en la segunda edición de Ring Royale.

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¿Cómo retó Poncho de Nigris a Cibernético y por qué quiere enfrentarlo en Ring Royale?

La polémica entre Cibernético y Poncho de Nigris volvió a estallar y ahora apunta directo al ring. El influencer y empresario regiomontano prepara la segunda edición de Ring Royale, un evento de boxeo entre celebridades que ha dado mucho de qué hablar, y en su lista de retos lanzó un nombre que no pasó desapercibido: el del icónico luchador de la lucha libre mexicana, Cibernético.

“Cibernético, ¿a qué te avientas un tiro conmigo en la pelea estelar? A ver si tienes “el valor” que tenías antes. Yo creo que tienes la posibilidad de partirme la madre, pero es en ti”. Poncho de Nigris

La respuesta no tardó y fue explosiva. Octavio López Arriola, mejor conocido como Cibernético, reaccionó con furia a través de redes sociales, dejando claro que no solo acepta el reto, sino que está listo para enfrentarlo en lo que promete ser una de las peleas más mediáticas del espectáculo.

Además el luchador lanzó una amenaza directa contra Poncho de Nigris, confirmando su participación en el evento contemplado para marzo de 2027. La posible pelea ya genera expectativa entre fans del entretenimiento y es que su enemistad no es nueva.

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Así reto Poncho de Nigris al Cibernético:

¿Cibernético acepta pelea con Poncho de Nigris en Ring Royale 2027?

El video que publicó Cibernético en Instagram rápidamente se volvió viral debido a la intensidad de sus declaraciones. En él, el luchador no se guardó nada y recordó el historial que tiene con el influencer, dejando claro que la rivalidad sigue viva.

“Dices que te azorrillaba cuando tenías 28 años, te puedo seguir azorrillando ahora mismo. No sé cuántos años han pasado, la única diferencia entre tú y yo es que sigues siendo el mismo culer* de siempre y yo sigo siendo la verg*. Más te vale que lo que dices con la boca lo sostengas con el cul* y nos vamos a ver en el Ring Royale a ver si sí es cierto, cabr**”**, expresó sin filtros.

Estas palabras encendieron las redes sociales y posicionaron rápidamente la frase como tendencia, alimentando el interés por esta posible pelea entre Poncho de Nigris y Cibernético en Ring Royale.

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¿Cómo empezó la rivalidad entre Cibernético y Poncho de Nigris?

Para entender este enfrentamiento hay que remontarse a más de 20 años atrás. La rivalidad entre Cibernético y Poncho de Nigris comenzó en 2003, cuando ambos coincidieron en programas de televisión como “La Oreja”.

Desde ese momento, los dimes y diretes no se hicieron esperar. El luchador llegó a llamar ‘lagartija parada’ a Poncho, lo que provocó tensiones que estuvieron a punto de escalar a los golpes en más de una ocasión.

Aunque en su momento ambos reconocieron que parte de su conflicto respondía a una estrategia para generar espectáculo y subir el rating, lo cierto es que con el paso de los años las declaraciones han mantenido viva la enemistad.